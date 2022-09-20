الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة: الإمارات تشهد مرحلة تنموية جديدة

سفراء جدد يؤدون اليمين أمام رئيس الدولة
20 سبتمبر 2022 21:12

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة. 
وتمنى سموه للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم، ودعاهم إلى العمل بكل جدية وإخلاص لتعزيز علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول المعينين لديها على جميع المستويات ومنح رعاية المواطنين الإماراتيين في هذه الدول والعناية بشؤونهم وتوفير كل سبل الراحة له.. أولوية قصوى في عملهم وتجسيد قيم دولة الإمارات ومبادئها وصورتها الطيبة في العالم في كل نشاطاتهم. 

وقال سموه، إن دولة الإمارات تشهد مرحلة تنموية جديدة تعطي فيها أهمية كبيرة لشراكاتها وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وهذا يضع مسؤوليات كبيرة على بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، مؤكداً ثقته في قدرة السفراء الجدد على القيام بهذه المسؤوليات والتعبير عن سياسة الإمارات، وتوسيع قاعدة مصالحها في الدول التي يمثلون دولة الإمارات فيها. 

وقد أقسم السفراء الجدد، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالله العظيم «أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات، وأن يعملوا على خدمة مصالحها بكل أمانة وإخلاص». 
حضر مراسم أداء اليمين.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. 

شملت قائمة السفراء المعينين، الذين أدوا اليمين أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سعادة كل من: الدكتور عبد الناصر الشعالي سفيراً لدى جمهورية الهند، وأحمد وهيب معز أحمد سفيراً لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعبد الله علي عبد الله خصيف الحمودي سفيراً لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وآمنة محمود محمد فكري سفيرة لدى جمهورية فنلندا، والدكتور سالم سهيل النيادي سفيراً لدى المنظمة الدولية للفرانكفونية، وعبد الله سعيد الشامسي سفيراً لدى جمهورية النيبال، ومحمد أحمد الحربي سفيراً لدى جمهورية بولندا، وروضة محمد العتيبة سفيرة لدى جمهورية كوستاريكا، وأحمد جمعة الرميثي سفيراً لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، ومحمد حمود الشامسي سفيراً لدى جمهورية إيرلندا، وأحمد إبراهيم النعيمي سفيراً لدى جمهورية جورجيا، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفيراً لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد حمد الزعابي سفيراً لدى الجمهورية اليمنية.

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
رئيس الدولة يتسلّم رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا
المصدر: وام
محمد بن زايد
سفراء
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة جماعية مع السفراء الجدد بحضور سيف بن زايد ومنصور بن زايد (تصوير: محمد الحمادي وراشد المنصوري وريان كارتر)
الإمارات
محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى
اليوم 02:14
حاكم عجمان خلال استقبال وفد الهلال بحضور عمار النعيمي وحمود الجنيبي (وام)
الإمارات
حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء
اليوم 02:14
محمد بن حمد خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة عائشة بنت عبيد بن جمعة
اليوم 02:14
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
الإمارات
«الهلال» الإماراتي يعزز جهوده للحد من تداعيات سيول باكستان
اليوم 02:14
في حال تم تعرض أي شخص للسعة ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى (من المصدر)
الإمارات
«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من «قناديل البحر»
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©