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بالفيديو.. أمطار ورياح على مناطق بالدولة وتحذير من «الأرصاد»

بالفيديو.. أمطار ورياح على مناطق بالدولة وتحذير من «الأرصاد»
20 سبتمبر 2022 15:34

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

كما طالب المركز عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه».

 

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