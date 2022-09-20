الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
20 سبتمبر 2022 14:20
أكد سعادة عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تشدد على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.
كما أكد أن دولة الإمارات مستمرة في دورها الإنساني الدائم في خدمة الإنسانية جمعاء كنهج ثابت وراسخ للدولة في سياستها الخارجية، وذلك من خلال توفير الإغاثة والمساعدة للمحتاجين في أوكرانيا وتشجيع الحل الدبلوماسي للصراعات.
جاء ذلك في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية التي ألقاها سعادة عدنان الحمادي خلال المشاركة في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي /آسيكا/ في مدينة بوجومبو في جمهورية بوروندي، حول موضوع " الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء"، ويضم وفد الشعبة سعادة ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد سعادة عدنان الحمادي أهمية دور البرلمانيين في تعزيز العمل الجماعي والحوار وتغليب لغة العقل والحكمة، وإتاحة كل الفرص الممكنة للحل السلمي.. مشددا على أن الدولة تؤمن إيمانا راسخا بأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة وخلق جسور للحياة المشتركة .
ووجه سعادته الشكر إلى جمهورية بوروندي ورئيسها لرعايتها أعمال هذا اللقاء التشاوري، متمنيا أن يتوج هذا اللقاء بخطوات ومبادرات وبرامج ملموسة للحل السلمي للأزمة الروسية الأوكرانية.