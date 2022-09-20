بلدية العين تستكمل تنفيذ إجراءات احترازية للحد من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه السطحية
بلدية العين تستكمل تنفيذ إجراءات احترازية للحد من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه السطحية
20 سبتمبر 2022 12:10
انجزت بلدية مدينة العين المرحلة النهائية من مشروع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من ارتفاع منسوب المياه السطحية في مدينة العين، والذي يهدف إلى تنفيذ حلول عاجلة لتخفيض منسوب المياه السطحية في المناطق الأكثر تضرراً بالمدينة والتي تتطلب معالجة عاجلة في هذا المجال، مثل أنفاق عبور السيارات، حرصاً على دعم منظومة السلامة المرورية والحفاظ على السلامة الانشائية للأصول والبنية التحتية التابعة للمدينة.
ويأتي المشروع ضمن أولويات دائرة البلديات والنقل لإمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة، حيث يقوم المشروع بتنفيذ حلول عاجلة للحد من التداعيات السلبية لظاهرة ارتفاع منسوب المياه السطحية في مدينة العين، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الرضا العام للمجتمع والحفاظ على السلامة قطاع الانشاء والبناء في المدينة.
وشمل المشروع على أعمال تطويرية لأنفاق عبور السيارات لاستحداث منظومة تجفيف للمياه السطحية تعمل على سحب المياه من آبار التجفيف وإعادة ضخها من خلال محطات ضخ إلى أحواض تجميع في الوديان ومن ثم الاستفادة منها في ري الحدائق والزراعات لتوفير مصدر مستدام لمياه الري بمعدل وسطي 3500 متر مكعب باليوم، ويوفر من التكاليف التشغيلية المرتبطة باستهلاك المياه المحلاة ، كما أن المشروع يساهم بشكل رئيسي في رفع كفاءة منظومة السلامة المرورية في الأنفاق، من خلال توفير نظام تخفيض للمياه السطحية في حال تجمعها وبالتالي الحد من الحوادث المرورية الناتجة من هذه الظاهرة، إلى جانب حماية الأصول والبنية التحتية ، وبالتالي رفع نسبة رضى الجمهور والحد من الشكوى.
كما طور المشروع منهجيات لتتبع واستشعار أي تداعيات مستقبلية لارتفاع المياه السطحية، وبالتالي الاستفادة من مخرجات الدراسة لوضع تصورات للتطوير العمراني وتوزيع الأراضي في المناطق الأكثر أمناً والتعرف على المناطق المتضررة في المدينة، كما ساهم المشروع في وضع حلول تكاملية لإعادة استخدام المياه في المناطق التي تعاني من ضعف أو قلة موارد المياه، بما يسهم في دفع مسيرة الاستدامة في مدينة الواحات.