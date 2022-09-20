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عبدالله بن زايد يلتقي ممثلي المنظمات اليهودية الدولية في نيويورك

عبدالله بن زايد
20 سبتمبر 2022 11:08

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية الأميركية وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار بها بما يحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

كما استعرض سموه مع ممثلي المنظمات اليهودية الدولية الأميركية دور الاتفاق الإبراهيمي في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور المنظمات اليهودية الدولية الأميركية في دعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ، مشيدا بالجهود التي تقوم بها ومبادراتها من أجل تعزيز الحوار بين الأديان ونشر قيم التسامح والتعايش.

من جانبهم ثمن ممثلو المنظمات اليهودية الدولية الأميركية جهود دولة الإمارات الرائدة لتعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في العالم، مشيرين إلى أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل قبل نحو عامين شكل خطوة تاريخية يجب البناء عليها لتحقيق السلام في المنطقة وتعزيز التعاون المشترك من أجل مستقبل أمن مزدهر لشعوبها.

حضر اللقاء .. معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.
 

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