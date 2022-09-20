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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة النيبال بذكرى يوم الدستور

رئيس الدولة ونائبه
20 سبتمبر 2022 08:37

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي شير بهادور ديوبا رئيس وزراء نيبال.

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