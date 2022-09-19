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حاكم الفجيرة يستقبل سفيري سنغافورة وتركيا وقناصل الكويت والجزائر وهولندا

حاكم الفجيرة خلال استقباله القنصل الكويتي (وام)
20 سبتمبر 2022 01:28

الفجيرة (وام)

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 استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، كلاً على حدة: كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وتوغاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، اللذين قدما للسلام على سموه في زيارة وديّة. 
كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، كلاً على حدة: علي سالم الذايدي قنصل عام دولة الكويت، ومحمود محمدي قنصل عام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، والدكتور كار ريختر قنصل عام مملكة هولندا لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه. 
ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالدبلوماسيين، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مهام عملهم. وتم خلال اللقاءات بحث العلاقات المشتركة في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وبلدانهم.

الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
سنغافورة
تركيا
الكويت
الجزائر
هولندا
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