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الإمارات

البواردي ووزير الدفاع الماليزي يبحثان التعاون المشترك

البواردي وهشام الدين تون حسين خلال اللقاء (وام)
20 سبتمبر 2022 01:28

أبوظبي (وام)

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 استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في ديوان وزارة الدفاع، أمس، معالي هشام الدين تون حسين وزير الدفاع الماليزي والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة للدولة.  حضر اللقاء، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط الوزارة.  ورحب معالي البواردي بوزير الدفاع الماليزي، واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات في هذا الشأن. وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي على العلاقات الإماراتية - الماليزية التاريخية والاستراتيجية المتميزة، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عددٍ من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن أحمد البواردي
وزارة الدفاع
ماليزيا
الإمارات
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