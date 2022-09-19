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تعزيز خدمات القُصر في دبي

تعزيز خدمات القُصر في دبي
20 سبتمبر 2022 01:28

دبي (وام) 

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 ناقش القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، خلال اجتماعه مع مسؤولين من مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر وهيئة تنمية المجتمع، مبادرات تحسينية لخدمات القصر، وتطوير خطط العمل ضمن الجهود المبذولة لتحسين منظومة العمل القضائية، ومواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام الخدمات المقدمة للمجتمع. ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، من خلال تفعيل قنوات اتصال فاعلة مع الشركاء للمشاركة في تطوير منظومة الخبرة القضائية وسعي الدائرة لإيصال رسالتها في تقديم خدمات قضائية سهلة الوصول للجميع. وأكد القاضي خالد الحوسني أهمية تطوير المحكمة، من خلال استراتيجيات فعالة تقدم من خلالها خدمات قضائية ميسرة الوصول للمجتمع، وترفع كفاءات عمل الهيئة القضائية.

خالد الحوسني
دبي
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
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