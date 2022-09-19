أمطار متفرقة على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق في الدولة أمس إذ تهيأت فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً ممطرة شرقاً بعد ظهر أمس.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس صحواً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً ورطباً ليلاً وصباح اليوم الثلاثاءعلى بعض المناطق الساحلية، والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء، على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 15إلى 30 تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة علي الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً، وجنوباً، وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، ًبعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15إلى 30تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.