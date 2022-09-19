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«التربية» تختتم الدورة الثالثة من «استعداد»

«التربية» تختتم الدورة الثالثة من «استعداد»
20 سبتمبر 2022 01:28

أبوظبي (وام)

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اختتمت وزارة التربية والتعليم الدورة الثالثة من برنامج: سفراؤنا الوطني «استعداد» الذي تم تنفيذه افتراضياً، عن بُعد، خلال الإجازة الدراسية للطلبة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الرائدة في الدولة، واستهدف طلبة الصفوف الثامن وحتى الثاني عشر وكذلك المعلمين من جميع المدارس الحكومية والتقنية والخاصة. 
واستقطب البرنامج في هذه الدورة 923 طالباً وطالبة و32 معلماً ومعلمة من المتميزين من مدارس دولة الإمارات، إضافة إلى 60 طالباً وطالبة من المتميزين من مدارس المملكة العربية السعودية الشقيقة للعام الثاني على التوالي، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي الوثيق بين المملكة العربية السعودية والدولة في المجال التعليمي. وتم تنفيذ 29 برنامج «استعداد» من قبل 9 شركاء استراتيجيين للوزارة، هم جامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة أبوظبي، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي، وجامعة عجمان، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة إنجاز الإمارات. 
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم: إن مبادرة برامج استعداد التي أطلقتها الوزارة في يونيو 2020، تهدف إلى تمكين الطلبة بالمعارف ومختلف المهارات التي تعزز قدراتهم وتصقل شخصياتهم.

وزارة التربية والتعليم
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