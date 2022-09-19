«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماع تنسيقي بمسقط

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع التحضيري الـ 15 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط برئاسة يعقوب بن محمد الحارثي نائب رئيس مجلس الشورى العماني، للإعداد لأعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية حميد علي العبار الشامسي رئيس مجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، ويوسف عبدالله البطران عضو المجموعة. وقال حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن الشعبة البرلمانية تقدمت بمقترح مناقشة موضوع «دور المجالس التشريعية الخليجية في حماية القيم المجتمعية من الأفكار الشاذة التي تتنافى مع الثوابت الإسلامية»، حيث تتصاعد هذه الأيام موجة من محاولات التغيير الفكري للمجتمعات والعادات والقيم الخليجية، فيما تظهر الحاجة الماسة للعناية بالمنظومة القانونية الخليجية المشتركة التي تؤكد على أهمية حماية الأسرة من بعض الأيديولوجيات متعددة التوجهات.

بنود

ناقش الاجتماع عدداً من البنود من بينها المواضيع الخليجية المشتركة المقدمة من المجالس التشريعية الخليجية التي بلغ عددها أكثر من 15مقترحاً، حيث تم الاتفاق على اختيار ثلاثة موضوعات بعنوان «دور المجالس التشريعية في توطيد الاستثمار البيني، ودعم الاقتصاد الوطني»، و«دورها في حماية القيم المجتمعية بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت»، و«أدوار المجالس في دعم تحقيق الأمن السيبراني من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي»؛ وستعرض الموضوعات في الاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة 21 سبتمبر الجاري، لاختيار موضوع واحد من بينها تنظم له ندوة بدولة الرئاسة لاحقاً.