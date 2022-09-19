«الإسكاني السعودي الإماراتي» يستعرض المشاريع المشتركة

الرياض (وام)

استعرض فريق العمل الإسكاني السعودي الإماراتي خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين ومتابعة سير العمل بشأن تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وخطط العمل المستقبلية المرتبطة بقطاع الإسكان بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين والسعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري لمواطني البلدين الشقيقين. ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان.. فيما ترأسه من الجانب السعودي معالي عبدالله بن محمد البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأكد المهندس محمد المنصوري في كلمته خلال الاجتماع على أواصر المحبة والأخوة التي تجمع السعودية والإمارات.. مشيراً إلى حرص الدولة على استدامة العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين. ولفت إلى حرص الإمارات على التعاون البناء والمثمر مع السعودية بهدف تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل المثمر والبناء في قطاع الإسكان بما يعزز مكانة البلدين وريادتهما العالمية في هذا القطاع الحيوي الداعم للتنمية المستدامة والازدهار والاستقرار الأسري وجودة الحياة.