«الإمارات للوظائف» ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2022، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة تتطلع بدورها للتواصل مع الشباب الإماراتي.

سيشهد المعرض والذي يُقام على مدى ثلاثة أيام في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، سلسلة من المناقشات المهمة، والعروض المباشرة، وورش العمل التفاعلية، والمسابقات، وغيرها من التجارب النوعية والتي تشمل فعالية «Project You»، والتي تقدم للحضور سلسلة من ورش العمل لتطوير مهاراتهم، وفعالية «مبرمجي المستقبل»، وهو معسكر تدريبي خاص بالبرمجة وينعقد لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع أكاديمية أسترولابس، ومسابقة «التصميم المستدام» والتي تُقام بالتعاون مع «إيكيا». سيحظى المعرض في هذا العام بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرائدة، مثل «لينكدإن» والتي ستزود الشباب الإماراتي بمهارات التطوير المهني، مثل كيفية تحسين سيرتهم الذاتية، كما ستقدم لهم نصائح لإجراء مقابلات عمل ناجحة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض لهذا العام آلاف الزوار من المواطنين الإماراتيين.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة في المعرض مجموعة من الشركات المرموقة، منها مجموعة طيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وأكسنتشر الشرق الأوسط، والعديد من الشركات الرائدة.

وتُقام دورة 2022 من المعرض تحت شعار «كُن»، لتشجيع الشباب الإماراتي وإلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، واكتشاف فرص وظيفية جديدة. إلى ذلك، دعت مجموعة الإمارات الخريجين المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية والمهنية الجديدة والمتنوعة في قطاع الطيران التي توفرها المجموعة خلال مشاركتها في المعرض.

مجموعة الإمارات

تعمل مجموعة الإمارات على توظيف الإماراتيين لشغل مجموعة من المواقع في مختلف الإدارات، وتقدم حالياً 500 وظيفة لمواطني الإمارات تتراوح بين المبتدئين إلى مناصب الإدارة العليا. ويتوافر أمام خريجي الثانوية العامة الإماراتيين فرصة تقديم طلبات العمل في البرامج التالية: برنامج الطيارين المواطنين، وبرنامج مهندس صيانة الطائرات، وبرامج المنح الوطنية، ومتخصصي خدمة العملاء والبرنامج الوطني لطاقم الضيافة، أما خريجو الجامعات فيمكنهم التقدم للعمل في المجالات التالية: برنامج الخريجين المواطنين وبرنامج، خريجي تكنولوجيا المعلومات، ومهندس برمجيات أول، كما تقدم مجموعة الإمارات أيضاً برنامج تدريب داخلياً يمنح الخريجين الجدد فرصة اكتساب خبرة عملية مباشرة عبر مختلف الإدارات داخل المجموعة.