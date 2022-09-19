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المنصوري يؤكد على رعاية الموهوبين وتمكين الشباب

المنصوري يؤكد على رعاية الموهوبين وتمكين الشباب
20 سبتمبر 2022 01:27

دبي (الاتحاد)

تشرف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على منصة حكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف، في دورته الحادية والعشرين والتي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الجاري، وتحمل المنصة شعار «مواهب المستقبل».
ويشارك مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي، ضمن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، وإلى جانبه عدد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم، وإلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على الارتقاء بالعنصر البشري وتزويده بالعلوم والمعارف اللازمة، وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة للاستفادة من التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي.
وقال معاليه، إن قيادة دولة الإمارات تحرص أشد الحرص على رعاية الموهوبين في جميع المجالات، وتقدم لهم كل ما ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم، مشيراً إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل على بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية في مختلف القطاعات، واستقطاب أفضل الخبرات إلى دبي بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي للمواهب.
وأضاف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات أصبحت حاضنة للعقول والمواهب ونموذجاً في هذا المجال، وتؤمن إيماناً راسخاً بدور الشباب الإماراتي في التغلب على التحديات وصناعة المستقبل، إذ تهدف رؤية الإمارات لترسيخ أسس البيئة المثلى لاستقطاب المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة على الإبداع.
وأوضح معالي رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن الدائرة تحرص على توفير قاعدة مهارات قوية ومستدامة تلبي تطلعات إمارة دبي المستقبلية، وذلك في ضوء توجه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها ودورها، باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، وفي هذا الإطار فقد أطلقت الدائرة العديد من المبادرات بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف بناء قدرات المواطنين وتأهيلهم للوظائف النوعية، والتخصصات النادرة والمهمة في القطاع الحكومي.

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طموحات مهنية
أشار معالي المهندس سلطان المنصوري، إلى أن المعرض يحظى بأهمية خاصة، كونه يرسم للشباب الإماراتي ملامح أكثر وضوحاً نحو تحقيق طموحاتهم المهنية، ويوفر فرصة مثالية لأبناء الإمارات من الجنسين للتعرف على مستجدات سوق العمل، والوظائف المستقبلية، ويمثل كذلك فرصة للجهات الحكومية المشاركة لاستقطاب الكفاءات والمواهب.  وتتيح دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع دبي الرقمية، البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي، والمتمثلة في منصة وظائف دبي، التي تتيح العديد من الشواغر الوظيفية المتوافرة لدى دوائر حكومة دبي، كما تتيح للباحثين عن عمل الاطلاع على الوظائف المعروضة، والتقدم للوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم. توفر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، اختصاصيين لتقييم الكفاءات؛ وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمقبل على العمل من التعرف على إمكاناته ومهاراته، إذ تقيم الدائرة مركزاً كبيراً لتقييم الكفاءات، بالإضافة إلى مركز الإرشاد المهني الذي يوجه الطلبة إلى الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
دبي
مركز دبي التجاري العالمي
تمكين الشباب
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