23 ألف بطاقة «إسعاد» لكبار المواطنين ومحدودي الدخل

دبي (الاتحاد)

تم البدء بإصدار وتوزيع 23.034 بطاقة «إسعاد» على كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل، ضمن جهود اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مستوى المعيشة والرفاه لدى المواطنين في إمارة دبي، وترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى توفير مختلف سبل الدعم اللازمة لتحسين حياة المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع في ضوء برامج ومبادرات تعزز السعادة وتحقق الأهداف المرجوة.