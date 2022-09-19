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الإمارات

الـ«ISC» تمنح محمد الكويتي جائزة الإنجاز العالمية لعام 2022

الـ«ISC» تمنح محمد الكويتي جائزة الإنجاز العالمية لعام 2022
20 سبتمبر 2022 01:27

أبوظبي (وام)

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 منحت منظمة ²/ISC/ العالمية للأمن السيبراني الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات جائزة الإنجاز العالمية «فئة الاحتراف الحكومي» لعام 2022 عن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك تقديراً لمساهمته ودوره في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني عالمياً، وتحسين قدراتها الوطنية للأمن السيبراني.  وجاءت الجائزة التي تُعد الأعلى في مجال الأمن السيبراني تتويجاً لجهود دولة الإمارات ومكانتها العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ونجاحها في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي لتحسين الدفاع السيبراني الوطني وآليات الاستجابة، إضافة إلى إطلاق مبادرة «بناء القدرات السيبرانية الوطنية»، وهو برنامج متعدد الجوانب يحسن قدرات الإمارات الوطنية على الصمود السيبراني، ومواجهة الاختراقات والتهديدات المحتملة، وفق أحدث الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

الأمن السيبراني
محمد الكويتي
الإمارات
مجلس الأمن السيبراني
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