«الريادة في تصميمات الطاقة» لـ«بيئة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت هيئة البيئة في أبوظبي بجائزة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «لييد» (العمليات والصيانة) الإصدار 4.1، والتي يقدمها المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC)، وهو يعتبر نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم. وقد منحت «الهيئة» هذه شهادة تقديراً لجهودها المتميزة في إدارة مبانٍ مستدامة وصحية وصديقة للبيئة ولتطبيقها معايير الاستدامة في ثلاثٍ من منشآتها.

كما حصلت «الهيئة» على شهادة «لييد» البلاتينية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة في العمليات والصيانة عن مقرها الرئيسي في أبوظبي مبنى المعمورة، وعن محمية الوثبة للأراضي الرطبة، في حين حصلت مكاتب هيئة البيئة في مدينة العين على شهادة «لييد» الذهبية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة في العمليات والصيانة. وقد أشاد المجلس الأميركي للمباني الخضراء لإدارة هيئة البيئة - أبوظبي المستدامة للمرافق وريادتها في مجال الطاقة والتصميم البيئي. كما أشاد المجلس الأميركي للمباني الخضراء بـ«الهيئة» لالتزامها واستيفائها كافة معايير الاعتماد اللازمة والتي تشمل إدارة جودة البيئة الداخلية، بما في ذلك جودة الهواء، واستخدام مواد التنظيف الخضراء، وإدارة الآفات، ومنع التدخين في مبانيها. كما تعتبر «الهيئة» موفرة للطاقة بسبب تقليل استهلاك الكهرباء وانبعاثات غازات الدفيئة، وخفض معدل استهلاك المياه المبردة وأعداد المبردات المستخدمة في مرافقها الثلاث الفائزة. كما تضمنت الإنجازات البارزة التي حققتها هيئة البيئة استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات في إدارة النقل التابعة لها، وتدابير كفاءة استخدام المياه مثل كفاءة التجهيزات الصحية وانخفاض كثافة استهلاك المياه، فضلاً عن سياسة الشراء المستدامة للمواد الاستهلاكية والمكتبية، والإدارة الإيجابية للمرافق وسياسة تحديث المنشآت، وفصل النفايات المكتبية وإعادة تدويرها، والتي أكدت جميعها مدى التزام «الهيئة» بمعايير البيئة والاستدامة والممارسات المسؤولة. وقد أظهرت بيانات تشغيل المباني للفترة 2020 - 2021 أن «الهيئة» ترقى إلى مستوى معايير شهادة «لييد».

العمل بجد

قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لـ«الهيئة»: «نسعى في هيئة البيئة لنكون قدوة بيئية يُحتذى بها.. إذا أردنا أن نحث شركاءنا على حماية بيئة أبوظبي وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، فعلينا أن نبدأ بأنفسنا.. لذلك، عملنا بجد لضمان أن تكون جميع أصولنا المادية مستدامة وخضراء، حتى نتمكن من أن نكون مؤسسة موثوقة وتعتمد معايير الاستدامة والممارسات المسؤولة في إدارة منشآتها. ونحن سعداء بمكافأتنا على هذه الجهود، وأنا فخورة جداً بفريقي لتنفيذه المستمر للممارسات المستدامة بيئياً، الأمر الذي ساهم بحصولنا على شهادة (لييد) المعترف بها من هذه الجهة الدولية المرموقة».

وقالت فاطمة محمد المرزوقي، مدير إدارة المرافق والشؤون الإدارية في هيئة البيئة - أبوظبي: «على الرغم من أن رحلة الحصول على شهادة (لييد) كانت طويلة، حيث كان علينا تنفيذ سياسات معينة بشكل استباقي، وضمان تزويد أصولنا بمعدات صديقة للبيئة، إلا أننا تمكّنا من تحقيق هدفنا.

ونحن من بين الجهات القليلة في أبوظبي التي حصلت على شهادة (لييد)، ويشرفنا أن نكون إلى جانب المباني الأخرى التي تتوافق مع معايير نظام تصنيف المباني الخضراء، مثل المقر الرئيسي لـ(أدنوك)، ومبنى (سيمنز) في مدينة مصدر، والمقر الرئيسي لشركة مصدر، ومبنى الهيئة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في (مصدر) أيضاً».