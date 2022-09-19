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«السلامة الغذائية» تسجل  الخوارزمية الذكية للتحصين

«السلامة الغذائية» تسجل  الخوارزمية الذكية للتحصين
20 سبتمبر 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «الخوارزمية الذكية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة» ضمن حقوق المصنفات الفكرية المكتوبة لدى وزارة الاقتصاد، والتي تم العمل على تطويرها بهدف تعزيز محور الأمن الحيوي من خلال توجيه حملات التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة لتعزيز المناعة لدى الماعز والضأن.
وركزت ورقة العمل التي تم تسجيلها ضمن حقوق الملكية الفكرية، على المنهجية المتبعة في تطوير الخوارزمية، حيث تم اتباع منهجية قياسية لاستخراج البيانات وتحليلها من خلال فهم متطلبات وتحديات قطاع الثروة الحيوانية، وفهم البيانات الخاصة بتطوير الخوارزمية، وتنقيح البيانات والتأكد من دقتها وترابطها في الأنظمة، وذلك بهدف إعدادها لمرحلة التحليل والتي يتم من خلالها تحليل البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية المتوافرة في أنظمة تسجيل وترقيم الحيوانات بـ«الهيئة»، وربطها بالمعايير الخاصة بعمليات حملات التحصين، ومن ثم تطوير الحلول المناسبة لذلك، والتي نتج عنها تطوير خوارزمية تساهم في توجيه هذه الحملات وفقاً للمعايير المتبعة في حملات التحصين.
وساهمت الخوارزمية، خلال العامين الماضيين، في توجيه حملات التطعيم للعزب المستهدفة للتحصين، مما أدى إلى تحقيق نتائج ناجحة في زيادة نسبة أعداد الحيوانات التي يتم تطعيمها للمرة الأولى بحوالي 52% عن حملات التطعيم السابقة، مما سيساهم في تخفيض معدلات الموت بين الحيوانات، بالإضافة إلى رفع كفاءة نظام تسجيل الحيوانات، حيث ارتفعت نسبة ترقيم الحيوانات من 35% إلى 48% بعد تطبيق استخدام الخوارزمية. كما ساهمت الخوارزمية في تقليل مدة التحصين من 70 يوم عمل إلى 30 يوماً للأطباء البيطريين، وذلك في إطار ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية لدى «الهيئة». الجدير بالذكر أن تطوير هذه الخوارزمية يُعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم البدء في استخدامها ضمن عمليات التحصين في «الهيئة» منذ عام 2020.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
وزارة الاقتصاد
الإمارات
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