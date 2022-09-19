افتتاح معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية بدبي

دبي (الاتحاد)

افتتحت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، أعمال الدورة الخامسة والعشرين من معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية، الملتقى الأكبر في الشرق الأوسط للطباعة واللوحات الإعلانية، والذي ينظم خلال الفترة 19 إلى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتفقدت عدداً من الأجنحة المشاركة، حيث اطلعت على جانب من أحدث التقنيات التي تقدمها الشركات العالمية العاملة في مجال الطباعة والإعلان، معربة عن تقديرها لما يقدمه المعرض من حلول وتقنيات وتجهيزات حديثة تخدم أحد القطاعات المهمة وثيقة الصلة بالحركة الاقتصادية القوية في دولة الإمارات، في الوقت الذي يشهد فيه مجال الطباعة والإعلان نمواً مطرداً مواكباً التطور السريع للاقتصاد الوطني، وتنامي احتياجات القطاع الخاص من الحلول المبتكرة بما تقدمه من أشكال وقوالب تقنية جديدة.

وأكدت منى المرّي المكانة العالمية لدبي بوصفها مركز المال والأعمال، ومع تركيزها على القطاعات الإبداعية والتكنولوجية، تعطي فرصاً كبيرة لهذا القطاع للنمو والتطور، فيما تعد الاستثمارات الحكومية في مختلف المجالات، وتنامي مشاريع البنية التحتية في دبي، إلى جانب النشاط القوي للتجارة الداخلية، عوامل مهمة في تطور قطاع الطباعة والدعاية والإعلان، مشيرة إلى أن دبي تحتضن اليوم المقار الإقليمية لكبرى الشركات حول العالم، فضلاً عن مجتمعها المتنامي من مؤسسات الأعمال المحلية في ضوء الازدهار الاقتصادي المستمر للإمارة، لتحول دبي بذلك إلى أحد أهم الأسواق العالمية لأنشطة الطباعة والتصميمات الإعلانية في المنطقة.

ويضم المعرض العديد من الابتكارات لأبرز رواد القطاع، إضافة إلى أحدث منتجات وحلول العلامات التجارية من دول عديدة، بما فيها الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، والصين، ودولة الإمارات، والهند، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وباكستان.

نظرة مستقبلية

قال شريف رحمن، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس»: «لطالما نجح المعرض باستقطابه ألمع الزوار التجاريين المحليين والإقليميين والدوليين سنوياً. وهو يوفر منظومة سلسة ومريحة لدعم العلامات التجارية والأفكار الخلاقة، كما شهد مشاركة قادة العلامات التجارية ذوي النظرة المستقبلية على مستوى المنطقة والعالم أجمع».

وتابع: «في كل عام، تقوم العلامات التجارية العالمية بجلب آلات ومعدات تفوق قيمتها 250 مليون دولار من أجل تسخير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا للارتقاء بخدمات وعروض هذا القطاع».

وقال م. كارثيك، كبير مسؤولي تحفيز الأعمال لدى معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في دبي: «يمثل الشرق الأوسط وأفريقيا سوقاً مثالياً للطابعات كبيرة الحجم مستقبلاً، وندعو جميع المهتمين والخبراء والمعنيين للانضمام إلى المعرض، ويواصل معرضنا كعادته إرساء أسس صلبة للقطاع، عقب الجائحة، ودعم احتياجات الزوار التجاريين الباحثين عن أحدث التقنيات في مجال الطباعة وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى احتوائه على الشاشات، واللوحات الإعلانية الرقمية، والتقنيات ذات الصلة».