«كليفلاند كلينك أبوظبي» يتصدر قائمة «نيوزويك»

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، تصنيف المستشفيات الذكية في دولة الإمارات، وحل بين أفضل 100 مستشفى عالمياً، ضمن قائمة مجلة «نيوزويك» الأميركية لأفضل المستشفيات الذكية حول العالم.

وقال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي:

«لا شك أن التقنيات الطبية السباقة تشكل جزءاً من المستقبل الواعد لقطاع الرعاية الطبية، وهي بطبيعة الحال عنصر جوهري من نموذج عمل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومعايير الرعاية الطبية عالمية المستوى التي يقدمها. وتساعدنا الأدوات المتقدمة على غرار النظام الجراحي بالروبوت (دافنشي)، والسجل الطبي الإلكتروني المدمج، وأنظمة التصوير المقوّمة بالذكاء الاصطناعي، في تنفيذ إجراءات معقدة واختبارات دقيقة بكفاءة أعلى وبأقل خطر ممكن على المرضى، بما يقود في نهاية المطاف لتحقيق أفضل النتائج الممكنة».

وصنفت قائمة «نيوزويك» 300 مستشفى من 28 دولة حسب استخدامها للتقنيات الرقمية لصياغة ملامح جديدة لأسلوب رعاية المرضى وبناءً على آراء الآلاف من كوادر الإدارة والرعاية الطبية من شتى أرجاء العالم. وتم تقييم المستشفيات ضمن خمس فئات وتضم: المزايا الإلكترونية، والتطبيب عن بُعد، والتصوير الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات.