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«لغة الدراما أم الأخبار؟».. تساؤل أمام «الدولي للاتصال الحكومي 2022»

جانب من المنتدى في دورة سابقة (أرشيفية)
20 سبتمبر 2022 01:27

الشارقة (الاتحاد)

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تناقش فعاليات الدورة الـ 11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي 28-29 سبتمبر الجاري، دور اللغة في إيجاد أرضية مشتركة للتواصل بين الشعوب، والتعريف بالهوية الثقافية والحضارية لها، سواء جاءت في صورة سرد قصصي مكتوب، أو عبر إنتاج درامي يؤدي رسائل غير مباشرة، ذات تأثير يفوق المعلومات المباشرة التي يتلقاها الجمهور عبر نشرات الأخبار ووسائل الإعلام التقليدية.
ويلتقي عدد من الإعلاميين ونجوم الفن في جلسة حوارية بعنوان «الدراما ما بين البناء الفكري واللغوي»، تستضيف كلاً من  محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصري، والفنانة أسمهان توفيق، والمخرج المصري بيتر ميمي.
وتستحضر الجلسة، التي تعقد في اليوم الأول من المنتدى، وتديرها الكاتبة والإعلامية لانا الجندي، واقع الدراما العربية والمأمول لها، والعقبات والفرص التي تواجهها، وأسباب غيابها عن الساحة العالمية والحراك الثقافي الدولي، اللذين حجزت كل ثقافة لنفسها مكاناً حاضراً ومؤثراً فيهما. وتستضيف فعاليات المنتدى جلسة بعنوان «اللغة ليست خياراً»، تشارك فيها مزنة نجيب، الفائزة بلقب تحدي القراءة العربي لعام 2019، ويحاورها الإعلامي محمد أبو عبيد.وتدور محاور الجلسة حول واقع اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم، وقدرتها على البقاء والتطور واستيعاب متغيرات العصر، من خلال خصائصها الذاتية وتراثها العريق، وتأثيرها في التواصل بين شعوب العالم على مر العصور الذهبية التي تربعت فيها العربية لغةً للعلوم والآداب.
وتتحدث مزنة من وحي تجربتها التي أمضت فيها لحظات رائعة مع جماليات العربية عبر مطالعاتها التي توجتها بطلة تحدي القراءة العربي، عن أهمية موازنة الأجيال بين الانفتاح على العالم بتعلُّم لغاته والتواصل الفعَّال معه، وإتقان العربية بوصفها هوية الأمة العربية ومخزون ثقافتها وتاريخها، حيث تطرح الجلسة تساؤلات اللغة ومدى تأثير التفوق الصناعي في سيادة لغة على حساب أخرى.

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
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