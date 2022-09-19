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«الصحة الخليجي» يعزز التعاون مع الإعلام الإماراتي

«الصحة الخليجي» يعزز التعاون مع الإعلام الإماراتي
20 سبتمبر 2022 01:27

دبي (وام)

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 عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً في دبي مع جميع وسائل الإعلام بدولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك في إطار مساعيه نحو استمرار التعاون والتواصل الإعلامي المعرفي والتوعوي. حضر الإجتماع وداد بوحميد مديرة الاتصال الحكومي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمرئية والمسموعة. ورحبت وداد بوحميد في بداية الإجتماع بالحضور مثمنة دورهم الفعال والمحوري في إيصال الرسائل الصحية الهادفة والبناءة. 
وقدم سعيد البوسعيدي مدير إدارة التواصل المؤسسي بمجلس الصحة الخليجي عرضاً حول مخرجات المجلس التي تعنى بمواطني ومقيمي دول المجلس كافة، ونبذة عن ما يقدمه المجلس من خدمات حول الشراء الموحد وفحص الوافدين والتسجيل المركزي، ومختلف حملاته التوعوية إضافة إلى برنامج سلامتك والتوعية خلال جائحة «كورونا». 
وأضاف البوسعيدي أن لمجلس الصحة الخليجي فكرة موسعة للخطط الإعلامية التي يسير عليها وأهم أهدافه ومرتكزاته التي يسعى لتحقيقها، لافتاً إلى الحملات التوعوية السابقة والمستقبلية ومنها «حملة مكافحة المخدرات» التي أطلقها المجلس في منتصف يونيو الماضي و«حملة كبار السن» التي يستعد لإطلاقها منتصف أكتوبر القادم. وفي ختام الاجتماع، طرحت وسائل الإعلام استفساراتها ومقترحاتها المتعلقة بمهام ومرتكزات وخدمات المجلس وتفاصيل متنوعة لمعرفة ما يقدمه المجلس عن قرب.

مجلس التعاون الخليجي
دبي
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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