الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

33.8 مليار درهم تداولات عقارية بأبوظبي

أحد المشاريع العقارية التابعة لـ«الدار» (أرشيفية)
20 سبتمبر 2022 01:27

هالة الخياط (أبوظبي)

 أظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية في إمارة أبوظبي تسجيل القطاع العقاري 11.3 ألف معاملة بيع ورهن عقاري منذ بداية العام الحالي، بقيمة تداولات عقارية بلغت 33.8 مليار درهم. 
ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري» العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 5.4 آلاف معاملة، بقيمة مبيعات 13.8 مليار درهم،  منها 1.9 ألف معاملة بيع تمت خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 4.5 مليار درهم بواقع ألف وحدة سكنية جاهزة، و900 وحدة سكنية على المخطط.
فيما شهد الربع الثاني من العام الجاري تسجيل 1.9 ألف بيع عقاري، بقيمة 5.1 مليار درهم، منها 900 وحدة جاهزة وألف وحدة على المخطط.
وشهد الربع الثالث من العام الجاري وحتى أمس «الاثنين» تسجيل 1.6 ألف معاملة بيع بقيمة 4.2 مليار درهم، منها 600 وحدة جاهزة و900 وحدة على المخطط.
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 5.9 آلاف معاملة رهن عقاري بما قيمته 20 مليار درهم، منها 2000 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 8 مليارات درهم، و1.9 ألف معاملة رهن تمت خلال الربع الثاني بقيمة 6 مليارات درهم، و2000 معاملة بيع تمت خلال الربع الثالث وحتى يوم أمس بقيمة بقيمة 6 مليارات درهم. 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنال اعتماد الاتحاد الدولي للمخترعين تقديراً لاختراعات منتسبيها
«الريادة في تصميمات الطاقة» لـ«بيئة أبوظبي»

إجراءات  
طرحت الدائرة العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري. وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام الجاري لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي. وتتصدر جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولا، تليها جزيرتي السعديات والريم، ثم مدينة خليفة، ومنطقتي شاطئ الراحة والشامخة. وشهدت جزيرة ياس خلال العامين الماضيين طرح 7 مشاريع جديدة توفر نحو 2700 وحدة سكنية وقطعة أرض، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات بالجزيرة.

 

أبوظبي
التداولات العقارية
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©