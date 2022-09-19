33.8 مليار درهم تداولات عقارية بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية في إمارة أبوظبي تسجيل القطاع العقاري 11.3 ألف معاملة بيع ورهن عقاري منذ بداية العام الحالي، بقيمة تداولات عقارية بلغت 33.8 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري» العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 5.4 آلاف معاملة، بقيمة مبيعات 13.8 مليار درهم، منها 1.9 ألف معاملة بيع تمت خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 4.5 مليار درهم بواقع ألف وحدة سكنية جاهزة، و900 وحدة سكنية على المخطط.

فيما شهد الربع الثاني من العام الجاري تسجيل 1.9 ألف بيع عقاري، بقيمة 5.1 مليار درهم، منها 900 وحدة جاهزة وألف وحدة على المخطط.

وشهد الربع الثالث من العام الجاري وحتى أمس «الاثنين» تسجيل 1.6 ألف معاملة بيع بقيمة 4.2 مليار درهم، منها 600 وحدة جاهزة و900 وحدة على المخطط.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 5.9 آلاف معاملة رهن عقاري بما قيمته 20 مليار درهم، منها 2000 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 8 مليارات درهم، و1.9 ألف معاملة رهن تمت خلال الربع الثاني بقيمة 6 مليارات درهم، و2000 معاملة بيع تمت خلال الربع الثالث وحتى يوم أمس بقيمة بقيمة 6 مليارات درهم.

إجراءات

طرحت الدائرة العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري. وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام الجاري لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي. وتتصدر جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولا، تليها جزيرتي السعديات والريم، ثم مدينة خليفة، ومنطقتي شاطئ الراحة والشامخة. وشهدت جزيرة ياس خلال العامين الماضيين طرح 7 مشاريع جديدة توفر نحو 2700 وحدة سكنية وقطعة أرض، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات بالجزيرة.