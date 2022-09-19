شراكة بين أكاديمية ربدان و«الدفاع» الإندونيسية

سنتول، إندونيسيا (وام)

وقعت أكاديمية ربدان وجامعة الدفاع الإندونيسية (RIDU) مذكرة تفاهم، في سنتول، بإندونيسيا، بحضور معالي فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، بهدف تدشين التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والأكاديمية والمهنية ضمن قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتنص مذكرة تفاهم على تبادل المعلومات والخبرات والتجارب رفيعة المستوى، والتعاون في مجالات البحث والتطوير المشترك، وتطوير البرامج الأكاديمية والمهنية ذات الصلة بالدفاع والأمن، إلى جانب تعزيز بناء القدرات متعددة التخصصات في إطار شراكة مثمرة ورائدة بين الطرفين.

وقال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان - «نحرص دائما على إقامة شراكات استراتيجية مثمرة مع مؤسسات أكاديمية وبحثية رائدة عالميا وننظر إلى جامعة الدفاع الأندونيسية/RIDU/ باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين الذين سيسهمون معنا خلال المرحلة القادمة في تطوير برامج فريدة من نوعها في المجالات العسكرية والدفاعية، سواء في السياق الأكاديمي أو المهني، حيث سنعمل معا من خلال مشاريع ومبادرات وأبحاث على مستوى عالمي تعكس ما تتمتع به المؤسستان من التميز والريادة».

برامج متخصصة

تشترك أكاديمية ربدان وجامعة الدفاع الأندونيسية/RIDU/ في كون كل منهما مؤسسة تعليم عال تقدم برامج أكاديمية متخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، كما أن كليهما يقدم برامج نوعية في سياق التطوير المهني الاحترافي ضمن أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة، حيث سيسهم ذلك في إعداد خطط مشتركة للتطوير وقاعدة صلبة للتعاون المرن للمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة. وسيعمل الجانبان على تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة للارتقاء بكوادرها ومواءمة ممارساتها مع الجهات العالمية، إلى جانب توفير منصة للتفاعل الإيجابي وتنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات مشتركة لدعم العملية التعليمية والتدريبية وتطويرها في إطار رؤية استراتيجية عميقة وجهد تشاركي فعال. الجدير بالذكر أن جامعة الدفاع الأندونيسية مؤسسة تعليم عال تتبع لوزارة الدفاع الإندونيسية، حيث تعنى بالتعليم المهني والأكاديمي لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ضمن مجالات الدفاع والأمن، كما تتمثل رؤيتها الاستراتيجية في دعم تطوير منظومة القوات المسلحة والدفاع في إندونيسيا من منظور أكاديمي.