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سوق في أبوظبي لمنتجات أصحاب الهمم ونزلاء «الإصلاحية»

سوق في أبوظبي لمنتجات أصحاب الهمم ونزلاء «الإصلاحية»
20 سبتمبر 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، مبادرة إنسانية تحت عنوان (لأنكم جزء منا)، وهي عبارة عن سوق مجتمعي خاص لعرض منتجات مجموعة من أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وأعضاء بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ونزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية.
وهدفت المبادرة، التي تم تنظيمها في «دلما مول» لمدة أسبوع، إلى تعزيز التواصل الاجتماعي، ونشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تطوير قدرات المشاركين وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة. وتم خلال المبادرة عرض منتجات الفئات المشاركة لتعريف الجمهور بها وبمشاريعها، وكيف كانت بداياتهم حتى أصبحت لديهم منتجات تستحق العرض أمام الجمهور، الذي بدوره أبدى اهتماماً كبيراً لتحفيز المشاركين لتطوير أعمالهم ومنتجاتهم، كما أثنى الجمهور على جهودهم في سبيل إثبات الذات والعمل بشيء مفيد ونافع لهم ولمجتمعهم، الأمر الذي لاقى ارتياحاً واستحساناً من المشاركين وكان بمثابة تحفيز وتشجيع لهم للعمل على أنفسهم ومشاريعهم بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. كما تضمنت المبادرة تنظيم العديد من الفقرات والمسابقات الترفيهية خلال الفترة المسائية خلال أسبوع المبادرة، بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، لإدخال البهجة والسعادة على قلوب الفئات المشاركة والجمهور الزائر للمعرض.

أبوظبي
أصحاب الهمم
بلدية أبوظبي
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