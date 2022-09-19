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شرطة أبوظبي والهلال الأحمر  تنفذان «بصمة خير»

خلال التكريم (من المصدر)
20 سبتمبر 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «بصمة خير» بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع العين وتضمنت توزيع حقائب ومستلزمات مدرسية بمشاركة دورية السعادة والشركاء من مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح العقيد مطر عبد الله المهيري مدير إدارة مرور العين التابعة لمديرية المرور والدوريات أن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتعزيز التعاون والتنسيق المستمرين مع الشركاء بمدينة العين بما يسهم في تحقيق أهداف العمل الخيري والإنساني وبث السعادة والطمأنينة في مجتمعنا.
وثمن الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير فرع الهلال الأحمر بالعين جهود شرطة أبوظبي الإنسانية وحرصها على المشاركة مع الشركاء في إسعاد المجتمع.
وكرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إدارة مرور العين على تعاونها البناء في مبادرتي «فرحتكم من فرحتنا» و«بصمة خير» لعام 2022.

شرطة أبوظبي
الهلال الأحمر الإماراتي
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