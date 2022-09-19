95.3% نسبة السعادة الوظيفية لـ «إسعاد المجتمع» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تفقَّد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السَّنوي للإدارات العامة ومراكز الشُّرطة، رافقه خلالها اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميُّز والريادة، والعميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضُّباط.

واطلع معالي الفريق عبد الله المري على مؤشرات أداء الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي تضمنت المؤشر الاستراتيجي الخاص بإسعاد المجتمع والذي حقق نسبة 93.6% العام الماضي وكان المستهدف 91%، في حين حقق المؤشر نسبة 95.3% في السعادة الوظيفية للإدارة العامة خلال العام الماضي، و95.8% في سعادة الشركاء، و90.3% في رضا أعضاء نادي الضباط، و93.3% في نسبة الرضا عن المبادرات المجتمعية، فضلاً عن تحقيق 93.9% في الرضا عن نشر المعلومات العام الماضي.

كما وأطلع معالي الفريق المري على مؤشِّرات مركز التأهيل وتعزيز الجاهزيَّة المتعلقة بنسبة الجاهزيَّة البدنيَّة لمرتب شرطة دبي، إضافة إلى إحصائيات المركز الذي أصدر 23 نشرة إلكترونيَّة في العام الجاري استفاد منها 24 ألفاً و428 مستفيداً، مقابل 38 نشرة إلكترونيَّة في العام الماضي، وعقد 3 ورش عمل وقائيَّة في العام الجاري استفاد منها 117 شخصاً، مقابل 3 ورش عمل وقائيَّة في العام الماضي استفاد منها 195 شخصاً، ونظَّم 9 محاضرات توعويَّة في العام الجاري استفاد منها 630 مستفيداً، مقابل 5 محاضرات توعويَّة في عام 2021 استفاد منها 281 مستفيداً. واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول احصائيات إدارة العلاقات المجتمعيَّة للعام 2021، حيث وقَّعت شرطة دبي 205 مذكرات مع الشركاء الذين وصل عددهم إلى 247 شريكاً بينهم 52 «شريكاً استراتيجياً»، و195 «شريكاً رئيساً» موزَّعين على العديد من المجالات منها الأمنية، والخدمية، والإدارية، والمرورية، وغيرها من المجالات الأخرى.

وبلغ عدد المبادرات المجتمعيَّة 22 مبادرة، استفاد منها مليوناً و12 ألفاً و934 شخصاً، فيما شاركت شرطة دبي في 9 معارض في العام الجاري مقابل 7 معارض في عام 2021.

كما بلغ عدد الحملات التَّسويقيَّة 44 حملة في العام الجاري، مقابل 78 في عام 2021 حيث ساهمت تلك الحملات في تعزيز الأمن والأمان، وتطوير الأداء المؤسَّسي بكفاءة وفعالية، وتعزيز السّعادة وجودة الحياة، وتطوير رأس المال البشري بكفاءة وفعالية.

حملات التوعية

بلغ عدد الحملات التَّوعويَّة في العام الماضي 14 حملة توعويَّة في المجال الجنائي والمروري، والمؤسَّسي والمجتمعي، مقابل 7 حملات في عام 2020، بينما بلغ عدد زوَّار سوق رايب الذي يهدف إلى تعزيز التواصل مع الجاليات، 152 ألفاً و352 زائراً في موسم 2020-2021 مقابل 38 ألفاً في موسم 2019-2020.

كما استمع معالي الفريق المري إلى شرح عن برنامج توعية الجاليات الأجنبيَّة الذي يهدف إلى التثقيف الأمني للجاليات، وتعزيز التواصل والتعاون المجتمعي، والذي نفَّذ 27 فعالية في العام الماضي، استفاد منها 7 آلاَف و327 مستفيداً.

كما نفَّذ برنامج النشء والشباب الذي يهدف إلى توعية النشء 31 فعالية في عام 2021 مقابل 24 فعالية في العام 2020، وبرنامج (عِش كبطل) الذي يهدف إلى حثّ الشباب على ممارسة الرياضة، وتوعيتهم بالقيم والأخلاقيات الحسنة، استفاد منه 1112 مستفيداً في العام الماضي.