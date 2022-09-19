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مصادرة 1194 قطعة مقلدة في دبا الفجيرة

مصادرة 1194 قطعة مقلدة في دبا الفجيرة
20 سبتمبر 2022 01:27

دبا الفجيرة (الاتحاد)
 
 ضبطت  بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة التراخيص التجارية قسم حماية المستهلك  وصادرت 1194 سلعة مقلدة ومغشوشة وقطع غيار السيارات من فلاتر زيت وهواء خلال شهر يناير وحتى أغسطس من العام الجاري.
ونفذ القسم  (42) جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت ذات العلاقة في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، نتج عنها إنذار (21) منشأة و تحرير (11) مخالفة في حق أصحاب الأنشطة التجارية تضمنت أغلبيتها في الغش التجاري وبيع سلع مقلدة ومغشوشة، وبيع سلع بسعر مخالف للسعر الأصلي، والامتناع عن إصدار فواتير الشراء للعميل، بالإضافة إلى عمل تنزيلات بدون تصريح صادر من البلدية. كما تم إصدار (87) تصريحا للتنزيلات والعروض والحملات الترويجية للمحال التجارية. وأوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا إلى جهود القسم في حل ومعالجة (153) شكوى من المستهلكين تركزت في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات. وأكد على أن حماية المستهلكين ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري في الأسواق، هي من الأوليات الرئيسية التي تهتم بها البلدية، وأكد على أهمية التزام الجميع بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور، إضافة إلى ضرورة التأكد من ممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، وعدم إجراء عروض وهمية لجذب الجمهور إلى جانب توعية المستهلكين بكيفية التواصل مع البلدية لإيصال الشكاوى والمقترحات عن المنشآت المخالفة لتوفير بيئة استهلاكية آمنة.

 

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