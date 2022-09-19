شرطة أبوظبي تنظم «منظومة الاستجابة»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي ورشة عمل بقاعة الشيخ مبارك بن محمد في شرطة أبوظبي، لجميع الجهات المشاركة في منظومة براكة بهدف التنسيق والتعاون حول الإجراءات المتبعة والتعريف بأدوار مختلف الجهات العملية أثناء تفعيل المنظومة.

وتأتي الورشة في إطار رفع كفاءة أعضاء منظومة الاستجابة للمحيط الخارجي لمحطة براكة للطاقة النووية ومتابعة خطة التدريبات والتمارين لعام 2022، وشارك بالورشة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي «قائد الحدث» من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة الصحة-أبوظبي وهيئة البيئة وشركة «نواة للطاقة».

وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة وقائد الحدث في منظومة براكة أهمية تنفيذ ورش العمل المتخصصة والتمارين العملية ودورها في قياس درجة الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع.

وقدم المشاركون من مختلف الجهات رؤيتهم وتصوراتهم حول أدوارهم وجهودهم في التنسيق مع مديرية شرطة الظفرة عند تفعيل منظومة براكة وتم إجراء مناقشات وتقديم مقترحات عملية لتحقيق الأهداف والتطلعات في أداء المهام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتطورة.

وذكر أن المشاركين من الكوادر الوطنية بمختلف الجهات الحكومية يؤدون رسالتهم وفق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ خطط العمل بما يعزز الثقة والاطمئنان في تحقيق الأهداف الساعية إلى الحفاظ على مكتسبات الوطن وحاضره ومستقبله، وهم على قدر المسؤولية والأمانة التي في أعناقهم تجاه حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.