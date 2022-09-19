الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تنظم «منظومة الاستجابة»

جانب من ورشة العمل (من المصدر)
20 سبتمبر 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنال اعتماد الاتحاد الدولي للمخترعين تقديراً لاختراعات منتسبيها
شرطة أبوظبي والهلال الأحمر  تنفذان «بصمة خير»

نفذت مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي ورشة عمل بقاعة الشيخ مبارك بن محمد في شرطة أبوظبي، لجميع الجهات المشاركة في منظومة براكة بهدف التنسيق والتعاون حول الإجراءات المتبعة والتعريف بأدوار مختلف الجهات العملية أثناء تفعيل المنظومة.
وتأتي الورشة في إطار رفع كفاءة أعضاء منظومة الاستجابة للمحيط الخارجي لمحطة براكة للطاقة النووية ومتابعة خطة التدريبات والتمارين لعام 2022، وشارك بالورشة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي «قائد الحدث» من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ودائرة الصحة-أبوظبي وهيئة البيئة وشركة «نواة للطاقة».
وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة وقائد الحدث في منظومة براكة أهمية تنفيذ ورش العمل المتخصصة والتمارين العملية ودورها في قياس درجة الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع.
وقدم المشاركون من مختلف الجهات رؤيتهم وتصوراتهم حول أدوارهم وجهودهم في التنسيق مع مديرية شرطة الظفرة عند تفعيل منظومة براكة وتم إجراء مناقشات وتقديم مقترحات عملية لتحقيق الأهداف والتطلعات في أداء المهام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتطورة.
وذكر أن المشاركين من الكوادر الوطنية بمختلف الجهات الحكومية يؤدون رسالتهم وفق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ خطط العمل بما يعزز الثقة والاطمئنان في تحقيق الأهداف الساعية إلى الحفاظ على مكتسبات الوطن وحاضره ومستقبله، وهم على قدر المسؤولية والأمانة التي في أعناقهم تجاه حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

شرطة أبوظبي
شرطة الظفرة
مبارك بن محمد
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©