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شرطة دبي تشارك في «رؤية الإمارات للوظائف»

شرطة دبي تشارك في «رؤية الإمارات للوظائف»
20 سبتمبر 2022 01:26

دبي (الاتحاد)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي، الذي ستنطلق فعاليته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 100 شركة توفر العديد من فرص العمل، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم المهنية.
وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، وتضع التوطين في أولوية أجندتها، وتهدف إلى استقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

شرطة دبي
التوظيف
تمكين الشباب
مركز دبي التجاري العالمي
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