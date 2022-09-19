شرطة الشارقة تكرم عدداً من رجال التحريات

الشارقة (الاتحاد)

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، عدداً من عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، بحضور العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد عمر أبوالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، تقديراً لجهودهم الميدانية المتميزة التي تمثلت في التصدي والقبض على عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون من خلال عملية ضبط نوعية.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي إن التكريم يأتي بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفي إطار حرص شرطة الشارقة على تحفيز المتميزين من أفرادها الذين يؤدون واجباتهم بكل تفانٍ وإخلاص في مختلف ميادين العمل، لا سيما المجالات الضبطية التي تتطلب التعامل بمهنية ودقة بالغتين مع الحوادث، وسرعة الاستجابة حيالها، وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون بسرعة ومهارة؛ الأمر الذي يعكس الخبرة والكفاءة المهنية للكوادر الشرطية، والحس الأمني العالي في التعامل مع القضايا والخارجين عن القانون، وتقديمهم إلى العدالة.

ونقل قائد عام شرطة الشارقة تحيات سمو وزير الداخلية للمكرمين، وقام بشكرهم على ما قدموه من جهود ملموسة أسهمت في حفظ ووقاية المجتمع، معرباً عن تقديره للحرص والاهتمام والمتابعة من جانب سموه في كافة القضايا التي تمس أمن الوطن، وتوجيه سموه المباشر بالتصدي لكل من يحاول أن يعبث بأمن وسلامة المجتمع.