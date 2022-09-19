الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يستقبل وزير دفاع ماليزيا

رئيس الدولة يستقبل وزير دفاع ماليزيا
19 سبتمبر 2022 22:16

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" معالي هشام الدين حسين وزير دفاع مملكة ماليزيا الصديقة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بوزير الدفاع الماليزي الذي نقل إلى سموه تحيات صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا ومعالي إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء الماليزي وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار ..فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى ملك ماليزيا ورئيس وزرائه وتمنياته الصادقة لماليزيا وشعبها بدوام التطور والتقدم والرخاء.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي وزير الدفاع الماليزي تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للوزير الماليزي.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة النيبال بذكرى يوم الدستور
البواردي ووزير الدفاع الماليزي يبحثان التعاون المشترك
المصدر: وام
ماليزيا
محمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©