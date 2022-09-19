انطلاق العام الدراسي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية

دبي (الاتحاد)

بينما يبدأ طلاب المدارس في إمارة دبي عامهم الدراسي الجديد، ينطلق الفصل الدراسي الجامعي هذا الخريف أيضاً لدى أكثر من 28,200 طالب في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة واللذان يحتضنان نخبة من الجامعات العالمية. وتصبّ الجامعات الدولية والإقليمية اهتمامها اليوم على تعزيز ما تقدّمه من برامج في مجال ريادة الأعمال والإبداع والبرامج المبتكرة، بما يتوافق مع توجّهات التوظيف خلال العام 2022 – 2023. وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الفعاليات المقرّرة وورش عمل جديدة وندوات هادفة إلى تعزيز المعرفة والمهارات التي تمكّن الطلاب من مواجهة تحديات المستقبل، فضلاً عن تزويدهم بفرص التواصل مع نخبة من الخبراء في هذا القطاع.وتضمّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة التابعة لمجموعة تيكوم 27 مؤسسة أكاديمية، بما فيها فروعاً إقليمية لمجموعة من أبرز الجامعات العالمية، مثل جامعة برمنجهام وجامعة ميدلسكس وجامعة مانشستر وغيرها. فالموقع الاستراتيجي لمدينة دبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إلى جانب سعيها المستمرّ لاستقطاب أفضل الجامعات المعتمدة دولياً، يسهمان في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة رائدة في مجال التعليم العالي وتنمية المواهب.

ووفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة هذا العام (شهر مارس 2022)، باتت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة تضمّ 28,200 طالب يمثلون أكثر من 80 دولة حول العالم، بما فيها الهند وباكستان والمملكة العربية السعودية والدول الأخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي، علماً أنّ الطلاب الدوليون يشكلون أكثر من 85% من المجموع الكلي، في حين تبلغ نسبة الطلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة المسجلين ما يقارب 14%.

وتحرص الجامعات القائمة ضمن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة على تطوير مناهجها ودوراتها التعليمية باستمرار، لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وتقدّم للطلاب مجموعة واسعة من المواد والأنشطة التي تسهم في تنمية مهاراتهم وضمان جهوزيتهم لدخول سوق العمل في المستقبل، بدءاً من تحفيزهم على التوجّه نحو ريادة الأعمال والابتكار من خلال حاضنات الأعمال التابعة للجامعات وحاضنة الأعمال الرائدة من مجموعة تيكوم "in5"، وصولاً إلى التوجّه التدريجي المتزايد نحو وسائل الإعلام الرقمية والتكنولوجيا.