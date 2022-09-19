وزارة الداخلية تدعو السائقين إلى إفساح الطريق لمركبات الإسعاف والشرطة

دعت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، السائقين إلى إفساح الطريق لمركبات الإسعاف والشرطة، والالتزام بالسلوكيات المرورية عند مرورها وذلك لضمان وصولها بأسرع وقت، علماً بأن مخالفة عدم إتاحة أفضلية الطريق لمركبات الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية.

تدعو #وزارة_الداخلية السائقين لإفساح الطريق لمركبات الإسعاف والشرطة،والالتزام بالسلوكيات المرورية عند مرورها؛ لضمان وصولها بأسرع وقت، علماً بأن مخالفة عدم إتاحة أفضلية الطريق لمركبات الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم،مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية pic.twitter.com/ptQrxLrD3E — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) September 19, 2022