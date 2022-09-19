تحديد نافذة إطلاق المستكشف راشد بين 9 إلى 15 نوفمبر المقبل

آمنة الكتبي(دبي)

حدد فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر فتح نافذة إطلاق المستكشف راشد بين تاريخ 9 إلى 15 نوفمبر المقبل من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الدقيق قبل شهر واحد من فتح نافذة الإطلاق، حيث تم الانتهاء من اختبار المستكشف راشد وتم دمجه مع مركبة الهبوط اليابانية Hakuto-R Mission 1 استعداداً لبدء المهمة، ومن المتوقع أن يتم تسليم مركبة الهبوط إلى جانب جميع حمولاته، من ألمانيا إلى موقع الإطلاق في فلوريدا خلال منتصف أكتوبر المقبل.

وسيكون المستكشف راشد أصغر مركبة تحط على سطح القمر، إذ يبلغ وزنها قرابة 10 كيلوغرامات، ويهدف الاستكشاف إلى تحديد مدى فاعلية عمل هذه الأجهزة على الأسطح القاسية، للحصول على دراسة أولية قبل الانطلاق في تحقيق استراتيجية المريخ، كما سيتنقل المستكشف راشد في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، لدراسة البلازما على سطح القمر، حيث سيقوم بجمع بيانات والتقاط صور نادرة، تصل إلى نحو 10 جيجابايت، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، وستستغرق الرحلة نحو القمر بين 3 و4 أشهر، وذلك تبعاً لنوع المدار الذي سيتم اختياره من خلال شركة الإطلاق الفضائي التجاري اليابانية «آي سبيس»، التابعة لها المركبة الفضائية التي ستحمل المستكشف.

وبحسب الجدول الزمني للمهمة، التي تستغرق يوماً قمرياً واحداً، أي ما يعادل 14 يوماً أرضياً، سيجوب المستكشف سطح القمر، متنقلاً في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، لدراسة البلازما على سطح القمر، حيث سيقوم بالتقاط بيانات وصور نادرة، تصل إلى نحو 10 جيجابايت، ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، إضافة إلى اختبار أجهزة ومعدات تقنية تتم تجربتها للمرة الأولى، تتعلق بالروبوتات والاتصالات والتنقل والملاحة، بهدف تحديد مدى كفاءة عملها في بيئة القمر القاسية.

وسيقوم المستكشف خلال مهمته الاستكشافية الأولى عبر استخدام الأجهزة والتقنيات النوعية، بدراسة العديد من الظواهر عبر استخراج مجموعة من البيانات وتحليلها بشكل علمي وموثق، إذ سيعمل الفريق الفني والتقني المسؤول عن المهمة على اجتياز التحديات والصعوبات المحتملة، والتي تشمل صعوبة الهبوط على سطح القمر، في ظل البيئة القاسية التي ينفرد فيها هذا الكوكب، وهو ما قد يؤثر على نجاح المستكشِف في عمليته العلمية والبحثية.

وفي مناطق تستكشف لأول مرة على سطح القمر، تتضمن مهمة المستكشف التقاط مجموعة كبيرة من الصور والبيانات تعد الأولى من نوعها لمنطقة «ماري فريغوريس»، وتحديداً منطقة «فوهة أطلس»، وسيتم خلال المهمة استخدام مجموعة من أحدث التقنيات والأجهزة المبتكرة، إضافة إلى أنظمة الاستشعار والاتصال، في حين يتميز المستكشف بقدرته على مقاومة الانخفاض في درجات الحرارة على سطح القمر، والتي تصل إلى 173 درجة مئوية تحت الصفر.

ومن خلال مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، تعتزم الإمارات دراسة البلازما على سطح القمر، والتقاط صور عالية الدقة للتضاريس واختبار تقنيات جديدة للملاحة، والاتصالات، والروبوتات، والتنقل.