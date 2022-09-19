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عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدفاع في إسرائيل

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدفاع في إسرائيل
19 سبتمبر 2022 08:41

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي بيني غانتس وزير الدفاع في إسرائيل. جرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ودور الاتفاق الإبراهيمي للسلام في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات وآمال شعوبه إلى التنمية والتطور. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي أهمية دعم السلطة الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق ويدعم تطلعاته إلى التنمية والازدهار. كما أكد سموه أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في تعزيز فرص تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل عامر بالأمل والتنمية والازدهار. من جانبه رحب معالي بيني غانتس بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على الصعد كافة خاصة مع نجاح البلدين في بناء نموذج مميز للتعاون والشراكة على مدار العامين الماضيين. حضر اللقاء.. معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة ومحمد محمود آل خاجة سفير الدولة لدى دولة إسرائيل.

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المصدر: وام
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