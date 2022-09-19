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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان حاكم عام اتحاد سانت كيتس بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه
19 سبتمبر 2022 08:27
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة صمويل ويموث تابلي سيتون الحاكم العام لاتحاد سانت كيتس ونيفيس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة صمويل ويموث تابلي سيتون.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور تيرينس درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس.
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