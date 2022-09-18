صقر غباش يؤكد الحرص على المساهمة مع برلمانات العالم لصنع مستقبل أفضل

مونتفيديو (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي بياتريز آرجيمون نائبة رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الشيوخ بالأوروغواي الشرقية، جلسة مباحثات خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية الأوروغواي.

وجرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في المجالات كافة، والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية التشاور المستمر في القضايا الدولية محط الاهتمام المشترك للبلدين.

وأكد الجانبان على أهمية الدبلوماسية البرلمانية وأهمية تفعيلها لدى المؤسستين البرلمانيتين من التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا وفي التواصل وتبادل الخبرات والزيارات، بما يساهم في تأطير العلاقات القائمة وتنميتها في مختلف المجالات.

من جانبه، تقدم معالي صقر غباش بالشكر إلى الجانب الأوروغوياني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقاه وفد المجلس الوطني الاتحادي منذ وصوله، مؤكداً على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأوروغواي الشرقية، التي تأسست في عام 1980 تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية، والتأكيد على حرص كلتا القيادتين الحكيمتين على تعميق العلاقات السياسية وتعزيز المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لدولة الإمارات وجمهورية الأوروغواي، كالطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاقتصاد والتعليم والصحة والرياضة والثقافة والسياحة.

وأكد معاليه أن المجلس الوطني كمؤسسة تشريعية حريص على المساهمة مع برلمانات العالم في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل، وإننا نحرص على تعزيز هذه الجهود والمساهمة فيها من خلال مشاركة البرلمانيين ومن خلال عملهم والعلاقات مع برلمانات العالم، باعتبار أن العلاقات البرلمانية بين دولة الإمارات والأوروغواي تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهتها، عبرت معالي بياتريز آرجيمون نائبة رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الشيوخ بالأوروغواي الشرقية عن سعادتها والترحيب بوفد المجلس الوطني الاتحادي، وأشادت معاليها بما وصلت إليه دولة الإمارات من انفتاح على العالم والتطور الذي تشهده في المجالات كافة، وأنها تعد نموذجاً يحتذى به.