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صقر غباش يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الدولية تعزيز العلاقات الثنائية

صقر غباش يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الدولية تعزيز العلاقات الثنائية
19 سبتمبر 2022 02:23

مونتفيديو (الاتحاد)

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع معالي بابلو لانز رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ بالأوروغواي الشرقية سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، وأكدا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تمثل أولويه للبلدين. وأشاد معالي صقر غباش بتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية الأوروغواي الشرقية، والحرص على تطويرها لتحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين.
 بدوره، رحب معالي بابلو لانز بمعالي صقر غباش والوفد البرلماني المرافق، معرباً عن سعادته وأعضاء لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ بهذه الزيارة المهمة. 

صقر غباش
الأوروغواي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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