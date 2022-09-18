توزيع مساعدات لمتضرري الفيضانات في الخرطوم

شعبان بلال (القاهرة - الخرطوم)

قامت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن جهودها لمساعدة المتضررين والمحتاجين في السودان، بتوزيع حقائب مدرسية ومساعدات غذائية وإيوائية في منطقة العيلفون بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم. كما توسعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبإشراف ومتابعة من سفارة الدولة في إسلام آباد في عملها الإغاثي الميداني في إقليم السند وتشرع في بناء مخيمات جماعية للنازحين من المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، تضمنت مشاريع خدمية رئيسية شملت الإيواء والمياه والإصحاح والغذاء وتمكين الأسر. ولاقت مساعدات الإمارات إشادات سودانية ودولية لمساهمتها في تخفيف معاناة الآلاف من سكان السودان، خاصة في الولايات التي شهدت زيادة في السيول والفيضانات كالجزيرة والقضارف ونهر النيل وكسلا وغيرها. وقال الباحث السوداني محمد أزهري: إن دولة الإمارات واصلت إرسال مواد الإغاثة الأسابيع الماضية إلى كل من النيل الأزرق والقضارف والجزيرة بلا توقف، مشدداً على أن هذه المساعدات ساعدت الآلاف في تجاوز الأزمة.

وذكر الباحث السوداني لـ «الاتحاد»، أن الإمارات سارعت منذ أن حلت كارثة السيول والأمطار لنجدة المتضررين في ولايتي الجزيرة وسط السودان ونهر النيل شمالاً، لافتاً إلى إرسال الإمارات لقافلة مواد غذائية وطبية عاجلة سيرتها ومن ثم أرسلت جسراً جوياً يحوي غذاء ودواء ومواد إيواء، إلى المتضررين بولاية الجزيرة.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى أكثر من 112 شخصاً، كما دمرت عشرات آلاف المنازل، حيث تهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين شهري مايو وأكتوبر، ما يتسبب في إضرار جسيمة للمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.

فرق «الهلال» توزع الحقائب على الطلاب في السودان

وحذر خبراء من الآثار المترتبة على الكارثة البيئية التي خلفتها السيول من انتشار البعوض بصورة غير مسبوقة، خاصة في منطقة المناقل غرب ولاية الجزيرة وسط السودان، وظهور أمراض كثيرة أبرزها الملاريا، فيما تستقبل المراكز الصحية والمستشفيات أعداداً متزايدة من المرضى في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية متدهورة.

فيما أكد أستاذ السياسات الخارجية والأمن القومي بالمركز الدبلوماسي بالخارجية السوداني الدكتور عبدالرحمن أبوخريس أن المساعدات الإماراتية نابعة من الاهتمام الإماراتي الكبير بالسودان، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية قائمة على مساعدة دول العالم التي تواجه أزمات وكوارث.

وأوضح لـ «الاتحاد»، أن للإمارات دوراً عالمياً رائداً في تقديم الدعم الإنساني الواسع لكل المجتمعات التي تعاني الكوارث أو أزمات طبيعية، لافتاً إلى أن مساعدات الإمارات للسودان ساعدت الآلاف من المتضررين في الولايات التي ضربتها السيول والفيضانات.

شكر

وجه أبو خريس الشكر إلى دولة الإمارات لجهودها في دعم السودان، مؤكداً التطلع لدعم أوسع للمناطق المتضررة في النيل الأزرق والجزيرة وشرق السودان، من مؤسسات صحية وتعليمية وخدمية تدمرت بسبب الفيضانات والسيول.

وأكد خبراء أن هناك حاجة ضرورية الآن لإعادة تأهيل وإنشاء منازل جديدة للمتضررين الذين فقدوا مأواهم، خاصة أن بعضهم يقيم في العراء وبعضهم لم يجد خيمة تقيه أشعة الشمس، مضيفاً أن المتضررين في منطقة المناقل يناشدون كل المنظمات الخيرية والدولة الصديقة والشقيقة بالوقوف إلى جانبهم ومساعدهم في إعمار منازلهم التي دمرتها السيول والفيضانات.

وأدت الفيضانات والسيول في السودان إلى وفاة 129 شخصاً وهدم 116 ألف منزل جزئياً وكلياً وغمر 214 ألف فدان زراعي، بخلاف تضرر آلاف الأشخاص الآخرين.