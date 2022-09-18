«كهرباء الشارقة» و«الاتحاد للماء» تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وفداً من شركة الاتحاد للماء والكهرباء وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية وتم خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للهيئة بحث عدد من المحاور الخاصة بتطوير خدمات الكهرباء والمياه بما يواكب النهضة العمرانية والاستثمارية التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة المناطق، كما تمت مناقشة النمو المتوقع للطلب على المياه وتوصيل الخدمات للمشاريع الحكومية والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول المثلى بشأن آليات تزويد المشتركين بالخدمات وإجراءات تقديمها للتيسير على المشتركين وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وجودة عالية ورفع التوصيات الفنية اللازمة بشأن احتياجات المنطقة لخدمات المياه والكهرباء والبنية التحتية اللازمة لها.

حضر الاجتماع سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ومحمد محمد صالح مدير عام شركة الاتحاد للماء والكهرباء وعبدالله عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي للهيئة وسلطان الشامسي والمهندس خليفة الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى والمهندس هشام والسيد ماجد المطوع مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة. وأكد سعيد السويدي أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحرص على تكاتف الجهود والتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات والدوائر والشركات بالدولة لرفع كفاءة الطاقة وتوفير الخدمات بمواصفات وجودة عالية وتيسير الإجراءات على المتعاملين وتنفيذ مزيد من الدراسات والأبحاث الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة.

تقدير

من جهته، أعرب محمد محمد صالح مدير عام شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن شكره وتقديره لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتعاونها مع الشركة وتبادل الخبرات بين الطرفين لتوفير أفضل الخدمات للجمهور.

وأوضح أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء تبذل قصاري جهدها لتقديم الخدمات على أعلى المستويات، من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مختلف المناطق وستواصل تنفيذ رؤيتها التي تتوافق مع رؤية الحكومة الرشيدة في الاستمرار في تحسين البنية التحتية للمرافق الأساسية في الدولة، ومنها قطاعا الماء والكهرباء والاستثمار فيهما، وتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالتنمية المستدامة، مؤكداً أن المشاريع الحيوية ستلبي احتياجات كافة القطاعات، السكني والتجاري والزراعي والصناعي.