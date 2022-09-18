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«مدينتي خضراء» للحفاظ على البيئة الصحية في الوثبة

«مدينتي خضراء» للحفاظ على البيئة الصحية في الوثبة
19 سبتمبر 2022 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية الوثبة، ورشة افتراضية بعنوان «مدينتي خضراء»، ضمن مبادرة «عاصمتي»، استهدفت كافة أفراد المجتمع القاطنين بالنطاق الجغرافي للمركز، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).
وهدفت الورشة التثقيفية التوعوية إلى تعزيز التواجد البلدي، وإشراك أفراد المجتمع وتفعيل دورهم في تنمية الإمارة والحفاظ على مكتسباتها ومظهرها العام، حيث تضمنت الورشة توعية أفراد المجتمع بضرورة وأهمية المحافظة على المظهر الجمالي المتميز لمدينة أبوظبي ومكافحة المظاهر والسلوكيات السلبية، وكذلك الحفاظ على العناصر الزراعية في الحدائق المنزلية والمتنزهات والمرافق العامة، خصوصاً الزراعات التجميلية التي تعزز المشهد الحضاري والجمالي للمدينة والبيئة الصحية النظيفة.
كما تضمنت الورشة نشر العديد من منشورات التوعية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر - إنستغرام - فيس بوك - سناب شات) وعبر تطبيق «فريجنا»، وإرسال رسائل نصية للفئات المستهدفة من الحملة، تحث أفراد المجتمع في الوثبة على الاهتمام بالمظهر العام والحفاظ على العناصر الزراعية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
بلدية الوثبة
البيئة
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