«صندوق الوطن» يكرّم خريجي «التكنولوجيا الصناعية»

أبوظبي (وام)

برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، كرم الصندوق، أمس الأول، الدفعة الأولى من الشباب الإماراتي الذين اجتازوا أول برنامج تدريبي مكثف في مجال التكنولوجيا الصناعية بألمانيا، بتفوق لافت شهدت له الشركات الألمانية التي شاركت في البرنامج، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الأكاديمية بالدولة. ووفر الصندوق لهؤلاء الخريجين الفرصة الكاملة للاطلاع والمعايشة والتدريب داخل المصانع الألمانية المتطورة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى قطاعات الصناعة الألمانية، وذلك في إطار أهداف استراتيجية الصندوق الرامية إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة للمستقبل أمام الطلاب من خلال إعداد وتأهيل جيل متمكن من أساسيات ومهارات تكنولوجية متقدمة تواكب متطلبات العصر الرقمي، وتلبي احتياجات المتغيرات المستقبلية، وإعداد الجيل القادم من رواد التكنولوجيا الإماراتيين، يستطيعون استيعاب المتغيرات المتسارعة بسوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حالياً.

وأكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن هناك أعداداً كبيرة من شباب الإمارات حرصت على الالتحاق بالبرنامج التدريبي المكثف، ولاسيما طلاب من جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة الذين انتظموا في البرنامج على مدى 12 أسبوعاً، وهو البرنامج الذي نظمه صندوق الوطن بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وبالتعاون مع ديوان الرئاسة، والسفارة الألمانية في أبوظبي، وشركة AHK بالإمارات، حيث تم تصميم البرنامج من قبل خبراء عالميين، ومديرين من الشركات الألمانية العاملة بالإمارات بالتنسيق والتعاون مع الجامعة التقنية الألمانية للعلوم التطبيقية ليتناسب مع أهداف صندوق الوطن.

الموهبة الإماراتية

عبر ياسر القرقاوي عن سعادته بتخريج هذه الدفعة من الشباب الإماراتي الذين أبرزوا قدرات كبيرة في استيعاب أحدث ما وصلت إليه علوم العصر في مجال التكنولوجيا الصناعية، كما عبر عن امتنانه للشركات الألمانية التي استضافت التدريب، وقدمت كل سبل الدعم للشباب الإماراتي المشارك في الدورة، مؤكداً أن هذه الشركات أبدت إعجابها الشديد بالموهبة الإماراتية الشابة، بل إن هناك عدداً آخر من الشركات الألمانية أبدت رغبتها الحقيقية في المشاركة في تدريب المجموعات التالية.

وقال مدير عام صندوق الوطن إن تصميم البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات الإماراتية يركز على منطلقين رئيسيين، الأول يتعلق بالمحتوى المعرفي، والثاني بالجانب العملي أو التجريبي بالنسبة للطلبة، مؤكداً أن صندوق الوطن يحرص على أن يلم الطلاب بالجانبين معاً، وذلك بالتعاون مع الجامعات الإماراتية، حيث يرى الصندوق وجود ضرورة ملحة لأن تمتلك الإمارات جيلاً من الكفاءات التي تتمتع بمهارات تكنولوجية حديثة، تمكنها من مواكبة التغييرات وبناء اقتصاد معرفي تنافسي مستدام.

من جانبهم، عبر الشباب والطلبة الذي اجتازوا البرنامج عن اعتزازهم بالفرصة التي وفرها لهم صندوق الوطن للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الصناعية في ألمانيا، مؤكدين أنهم استطاعوا الاستفادة من هذا البرنامج الذي استمر على مدى 12 أسبوعاً من الخبرات الألمانية الكبيرة في مجال الصناعات التكنولوجية، حيث يشعرون أنهم أصبحوا مؤهلين بالجانب العملي إلى جانب المناهج النظرية التي تلقوها في جامعاتهم، ما يمكنهم من الحصول على فرص جيدة في سوق العمل المحلي والعالمي، متمنين أن تتاح الفرصة لأقرانهم للحصول على هذا البرنامج.