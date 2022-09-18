«الخليج للتدريب» ينطلق في أبوظبي 3 أكتوبر

أبوظبي (وام)

تنطلق أعمال معرض الخليج للتعليم والتدريب 3 أكتوبر المقبل برعاية وزارة التربية والتعليم، وبتنظيم من شركة «ميد بوينت» المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات. ويعقد المعرض في أبوظبي على مدار 3 أيام، ويشكل منصة نموذجية تتيح للطلبة، خاصة في المرحلة الثانوية، تحديد الخيارات المناسبة لهم من الجامعات والبرامج الأكاديمية، من خلال إمكانية مقابلة نخبة من ممثلي الجامعات المحلية والدولية، لمناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية، والإجابة عن جميع استفساراتهم، لتمكينهم من تحديد مسار دراسي يساعدهم على الوصول إلى حياة مهنية ناجحة. ويشارك الطلبة والمرشدون في يوم تحضيري يسبق الافتتاح الرسمي للمعرض، كما يشهد المعرض تكريم الأكاديميين والمعلمين المشاركين تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام.

وأعربت الشيخة نورة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة «ميد بوينت»، عن خالص شكرها وتقديرها لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، على رعاية الوزارة للمعرض، وهو ما يعكس الجهود المخلصة لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتوفير البيئات المحفزة للتطور التعليمي واستشراف المستقبل، ومواكبة الاتجاهات العلمية الحديثة، وتبني أفضل الممارسات التي تكرس ريادة وتنافسية دول المنطقة، لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا الطلبة، وتحقيق تطلعات شعوبها في استدامة التنمية والتطور والرخاء.

كما أشادت بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على دعمها ومساندتها لكل ما يحقق الإرشاد الأكاديمي للطلبة، وتعزيز وعيهم بالخيارات والفرص التي تساهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وحثهم على المشاركة في المعرض، والاطلاع على مخرجاته التي تجسد الرؤى الخاصة بمستقبلهم، وتوجهاتهم الأكاديمية. وأوضحت أن تنظيم هذا المعرض على المستوى الخليجي يأتي بعد النجاح المبهر لمعرض التعليم والتدريب في مملكة البحرين، والذي ساهم في تلبية تطلعات الشباب البحريني، وفتح آفاق الانخراط في مجالات الدراسة والتدريب والتوظيف، وتهيئة الفرص للاستفادة من خبرات مؤسسات تعليمية مرموقة على المستوى العالمي، للتعريف بتخصصاتها الحديثة، ودعوة الشباب إلى الالتحاق بها لضمان مستقبل مهني مشرق لهم.