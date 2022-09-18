مركز التوحد بأم القيوين يستقبل 100 طالب وطالبة

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكدت فايزة المعيني، مديرة مركز أم القيوين للتوحد التابع لوزارة تنمية المجتمع، أنه تم دمج 6 طلاب في مدارس التعليم العام، مع بداية العام الدراسي الحالي، بعد أن تم تأهيلهم وتدريبهم والتأكد من إمكانية قدرتهم على الاستفادة من الدراسة مع زملائهم الأسوياء.

وأشارت إلى أن المركز استقبل خلال العام الدراسي الجديد ما يقارب 100 طالب وطالبة من ذوي التوحد، من مناطق أم القيوين والشارقة وعجمان، مشيرة إلى أن المركز التابع لوزارة تنمية المجتمع، يُعد الأول من نوعه على المستويين المحلي والاتحادي، في مجال تأهيل وتدريب وتعليم أصحاب الهمم من فئة التوحد، كما يعتبر المركز التخصصي الوحيد في إمارة أم القيوين، والذي يخدم أصحاب الهمم من ذوي التوحد.

وأضافت فايزة المعيني لـ «الاتحاد»: إن المركز يضم مجموعة من الاختصاصيين في مجال اللغة والكلام والعلاج الوظيفي، ومعلمي التربية الخاصة، ومساعدي الفصول، والذين يشرفون على عملية تأهيل وتدريب الطلبة، والبالغ عددهم 31 مختصاً ومعلماً وإدارياً، من بينهم 17 من الكوادر الإماراتية المؤهلة، بالإضافة إلى عدد 14 مساعداً للفصول الدراسية.

وأشارت إلى أن عدد الفصول الحالية 14 فصلاً دراسياً، حيث تم تجهيز وتنظيم البيئة الصفية لذوي التوحد وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائص ذوي التوحد وإثرائها بالوسائل التعليمية والمعينات والجداول البصرية.

وقالت مديرة مركز أم القيوين للتوحد، إن المركز يضم أيضاً عدداً من الفصول الدراسية والغرف العلاجية، منها غرفة تنمية الحواس، وتعمل على تزويد الطلبة بالمثيرات المختلفة، الحركية واللمسية والسمعية والبصرية، وتهدف إلى تقليل تشتت الطلبة، وزيادة مدى تركيزهم وانتباههم وتنمية المهارات الحركية والإدراكية لديهم، والتقليل من السلوكيات غير المرغوب فيها، وهي تُعد الأكبر على مستوى الدولة، ومزودة بتقنيات حديثة متعددة، وتستخدم لكل حالة حسب حاجتها، إضافة إلى غرفة العلاج الوظيفي التي تعمل على إعادة تأهيل الطلبة في جوانب مختلفة، الحركية والاجتماعية والنفسية والإدراكية والحسية، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستقلالية، وتحسين مستوى حياتهم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى غرفة اللغة والكلام، حيث يتم تقديم جلسات علاجية لتنمية مهارات التواصل واللغة لدى الطلبة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية التي يقدمها المركز في غرفة الموسيقى، والصالة الرياضية، وغرفة الحاسوب.

وأكدت فايزة المعيني، أن ما يميز المركز وجود حديقة حسية، مزودة بأحدث الأجهزة والألعاب بمختلف أنواعها، وفق نظرية التكامل الحسي لاستخدامها بطرق علاجية إلى جانب المرح والترفيه؛ بهدف تنمية المهارات الحركية للطلبة، بالإضافة إلى قاعة التدريب، والتي يتم من خلالها تقديم سلسلة من البرامج التدريبية والتخصصية والإرشادية للموظفين وأولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع.

أعراض التوحد

وقالت فايزة المعيني، مديرة مركز أم القيوين للتوحد التابع لوزارة تنمية المجتمع: يظهر التوحد عادةً قبل عمر 3 سنوات، وقد تظهر بعض الأعراض على بعض الأطفال خلال الأشهر الـ 12 الأولى أو لا تظهر حتى عمر 24 شهراً أو بعد ذلك، ويمكن ملاحظة علامات التوحد عند بعض الأطفال الرضع ومن هذه العلامات، بكاء الطفل وانزعاجه في كل مره يتم فيها حمله أو احتضانه، وعدم قيام الطفل بالتواصل بالعين عندما يتم النظر إليه أو تحريك شيء أمامه، وعدم الالتفاف للأصوات، وعدم وجود ابتسامة أو ردت فعل عند اللعب معه، وعدم إصدار أي أصوات أو «المناغاة»، لافتة إلى أن هذه العلامات لا تظهر لدى كل الأطفال مبكراً حتى يلاحظها الآباء، ولكنها تظهر لدى البعض.

وأكدت أن بعض الأطفال قد يكون تطورهم ونموهم طبيعياً حتى عمر 18 إلى 24 شهراً، ومن ثم يتوقفون عن اكتساب المهارات أو يفقدون المهارات التي اكتسبوها، مثال: طفل ينطق كلمات ويفقد هذه المهارة، فيكون ذلك مؤشراً وعلامة لا بد من الانتباه لها، من الضروري أن يكون الآباء على دراية بمراحل نمو وتطور الطفل بهدف التشخيص والتدخل المبكر.