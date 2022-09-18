92 ألف معاملـة إلكترونية في بلدية رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن الدائرة استقبلت 92 ألف معاملة إلكترونية، وذلك عبر إداراتها المختلفة منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر أغسطس الماضي. وذكر أن دائرة بلدية رأس الخيمة تحرص على تعزيز وتوفير خدماتها الإلكترونية المتاحة أمام جميع المتعاملين، بعيداً عن قصد مقر الدائرة، بهدف تحقيق التوجهات الاستراتيجية المتمثلة في رفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتفعيل التحول الرقمي في الخدمات في ظل الاستغلال الأمثل للتطورات التكنولوجية المتاحة وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية. وقال منذر الزعابي لـ«الاتحاد»: إن الدائرة استقبلت عدد 92054 معاملة، والتي انقسمت بعدد 9104 طلبات لإدارة التخطيط والمساحة، حيث كان اعتماد مسار الخدمات من أكثر المعاملات طلباً من قبل المتعاملين خلال هذه الفترة، وذلك بواقع 3169 طلباً، يليه إصدار شهادة منسوب بعدد 2336 طلباً، وغيرها المتمثلة في وضع علائم للاطلاع وشهادات رخص البناء.

منذر الزعابي

وذكر أن قطاع الأراضي والأملاك شهد استقبال عدد 31887 طلباً من قبل المتعاملين، حيث كان تسجيل عقود الإيجار من أكثر المعاملات طلباً من قبل المتعاملين، وذلك بواقع 27365 طلباً، يليه إصدار تحرٍّ شامل بواقع 3810 طلبات. وأضاف: استقبلت إدارة المباني في الدائرة عدد 19783 طلباً، حيث كان التدقيق الإنشائي من أكثر المعاملات طلباً بواقع 5479 طلباً، يليه تعديل وإضافة لرخصة البناء بواقع 2080 طلباً، فيما استقبلت إدارة الصحة العامة عدد 31280 طلباً، وكان إصدار شهادة الصحة المهنية من أكثر المعاملات طلباً بواقع 15700 طلب، وخدمات عامة بواقع 7117 طلباً.

خدمات استباقية

أكد أن هذه الخدمات الإلكترونية المتاحة أمام المتعاملين تأتي بهدف تقديم خدمات استباقية تتميز بالكفاءة والمرونة وتسريع وتيرة تقديم الطلبات والمعاملات في الإدارات المختلفة للعمل على المضي بها وفق الإجراءات المعتمدة لتحقيق رضا المتعاملين وتوفير الجهد والوقت.

ولفت إلى أن دائرة البلدية تمكنت خلال الفترة الماضية من تفعيل استقبال الطلبات عبر البريد الإلكتروني والرد على المتعاملين، بالإضافة إلى الأنظمة السابقة الإلكترونية مثل الرقم المجاني لمركز الاتصال 800661 والذي تم تفعيله في سنة 2019، والذي يعنى بالرد على الاستفسارات والاستعلام عن حالة الطلبات وخدمات الدعم الفني وحجز المواعيد مع المهندسين، وتم تفعيل الواتس آب بخصائص جديدة للتسهيل على المتعاملين والاستجابة لطلباتهم في التقديم، وتم تحويل جميع خدمات استلام المستندات عبر وسائل التواصل دون الحاجة لقدوم المتعامل للاستلام.