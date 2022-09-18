289 حافلة مدرسية تغطي النقل المدرسي في الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

قال جاسم المرزوقي المدير التنفيذي للنقل المدرسي بـ«مواصلات الإمارات»، لـ«الاتحاد»: إن عدد الحافلات التي تغطي إمارة الفجيرة بالكامل للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بلغ 289 حافلة، منها 232 حافلة مخصصة للنقل المدرسي الحكومي، و57 حافلة مخصصة للنقل المدرسي الخاص.

مؤكداً أن المؤسسة تؤدي خدماتها في مجال النقل المدرسي وفق أعلى المواصفات والمعايير التي وضعتها الجهات التشريعية والمنظمة اتحادياً ومحلياً،

مشيراً إلى أن أعداد مشرفات السلامة العاملات على الحافلات المدرسية 115 مشرفة، منهن 7 مشرفات تم تعيينهن مؤخراً قبل بداية العام الدراسي الجديد.

جاسم المرزوقي

وأوضح أن «عدد خطوط السير التي تغطيها حافلات المؤسسة في الإمارة تبلغ 217 خط سير، علماً بأن منظومة النقل المدرسي تكتمل بقيام كل طرف بأدواره ومسؤولياته على النحو الأمثل، حيث هناك أدوار رئيسية للمشرفة، إضافة إلى دور المؤسسة ودور أولياء الأمور الذي يكمن بعدد من الخطوات المهمة، أهمها التواجد مع أبنائهم دون عمر 11 سنة لانتظار الحافلة المدرسية قبل 5 دقائق من موعد وصولها لنقطة الصعود، وتسليم أبنائهم الطلبة لمشرفة النقل والسلامة عند باب الحافلة المدرسية، حيث لوحظ من خلال الرقابة الميدانية عبور الطلبة للطريق فور توقف الحافلة، وعدم انتظارهم لنزول المشرفة من الحافلة لمساعدتهم في العبور ما يعرضهم للمخاطر، أو وقوف الطلبة دون مرافقة في الجهة المقابلة من المنزل قبل وصول الحافلة وعبورهم للطريق دون مرافقة؛ لذا يجب فرض السيطرة على أبنائهم الطلبة أثناء انتظار الحافلة المدرسية، بحيث لا يسمح للطلبة بالركض باتجاه الحافلة فور رؤيتهم لها، ومتابعة عملية صعودهم للحافلة.

وعن دور مشرفة النقل والسلامة قال المرزوقي: «يبدأ بتسلم الطلبة من أولياء أمورهم لمن هم دون عمر 11 سنة من عند باب الحافلة المدرسية، ومساعدتهم في الجلوس على المقاعد وربط أحزمة الأمان، والإشراف على سلامة الطلبة داخل الحافلة وضمان انتظامهم، وذلك من خلال استخدام لائحة سلوكيات الطلبة داخل الحافلة المدرسية، وتعبئة نموذج عن سلوكيات الطلبة غير المنتظمين بالحافلة المدرسية. إضافة إلى تعبئة نموذج صعود ونزول الطلبة (التحضير) للطلبة أثناء صعودهم للحافلة المدرسية، وتسليم الطلبة لمسؤول الحركة في المدرسة، وضرورة اعتماد النموذج من قبل المسؤول، والتأكد من خلو الحافلة المدرسية من الطلبة قبل تحركها من المدرسة، والمساعدة في إخلاء الحافلة في الحالات الطارئة، والإسهام في نشر ثقافة السلامة المرورية واستخدام الحافلات للطلبة والإشراف على البرامج الترفيهية في الحافلة. إضافة إلى التأكد من سلامة الحافلة وخلوها من أي مخاطر من شأنها تعريض حياة الطلبة للخطر قبل البدء بأي رحلة».

منظومة النقل

وأضاف جاسم المرزوقي، أن منظومة النقل المدرسي تكتمل بدور المدرسة الذي يبدأ بتسلم الطلبة من الحافلة المدرسية ومشرفة النقل والسلامة، باستخدام نموذج صعود ونزول الطلبة واعتماد النموذج، إضافة إلى إخلاء منطقة صعود ونزول الطلبة (مواقف الحافلات الداخلية أو الخارجية) من الطلبة لتجنب مخاطر تعرضهم للدهس، كما يجب توفير منطقة صعود ونزول الطلبة خالية من مركبات أولياء الأمور ومركبات المدرسين والعاملين في المدرسة، بحيث تكون مخصصة للحافلات المدرسية فقط، مع ضرورة الإشراف على المنطقة وتنظيم حركة مرور الحافلات بها، وعدم وجود الأطفال من غير الطلبة المنقولين عند نقاط توقف الحافلات المدرسية حفاظاً على سلامتهم.