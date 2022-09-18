32 شرطاً صحياً وفنياً لاعتماد مزارع الدواجن التجارية

شروق عوض (دبي)

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 32 شرطاً صحياً وفنياً لاعتماد مزارع إنتاج الدواجن التجارية في الدولة، منها 5 شروط خاصة بمواقع المزارع، و9 شروط خاصة بإنشاء المزارع، و18 شرطاً خاصاً بالتشغيل، على أن تطبق خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف عدة، منها منع انتشار الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، بما فيها الأمراض المشتركة مع الإنسان، وضمان الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان، وتعزيز الإنتاج المحلي، والمساهمة في الأمن الغذائي، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية لهذه المزارع.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد إعدادها لمسودة القرار الوزاري المتعلق بالشروط الصحية والفنية لاعتماد مزارع إنتاج الدواجن، حيث سيتم العمل بالقرار بعد الانتهاء من رصد آراء القائمين على هذه المزارع في نهاية الشهر الجاري (سبتمبر)، لافتة إلى سريان القرار على كافة أنواع مزارع الدواجن التجارية، كالطيور اللاحمة والبياضة والأمهات والداجنة من الدواجن والحبش والسمان والبط والإوز، الذي يصب في إطار تطوير إجراءات الأمن الحيوي، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، ومواكبة التطورات والتحديثات في الشروط الصحية والفنية للمزارع، وبما يتوافق مع آخر التحديثات الإقليمية والدولية.

مسؤوليات الأطباء

وبيّنت الوزارة أن القرار المذكور أعلاه حدد أيضاً مسؤوليات وأدوار الأطباء البيطريين المرخصيّن على مزارع الدواجن التجارية، منها ضرورة إبلاغ الوزارة أو السلطة المحلية المختصة بالإمارة، في حال ملاحظة أو الاشتباه بإصابة الطيور بأحد الأمراض الواردة في الجدول الملحق بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، مثل مرض التهاب الحنجرة والقصبة في الطيور والتهاب الحنجرة والقصبة الهوائية الساري في الدواجن وكوليرا الطيور وتيفوئيد الدجاج وغيرها، ووجوب الإبلاغ عن أي من الأمراض الحيوانية الأخرى الغير واردة في القانون الاتحادي في أي واحدة من أربع حالات هي رصد اشتباه أو تأكيد لمرض مستجد، والانتشار لمرض مسجل مسبقاً على مستوى المنطقة (إصابة في أكثر من 3 منشآت)، وانتشار مرض في فصائل حيوانية غير طبيعية، والقابلية للانتقال إلى الإنسان.

شروط التشغيل

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن أهم الشروط الخاصة بتشغيل مزارع الدواجن التجارية تلخصت بضرورة حصول المزارع على التراخيص اللازمة من الوزارة والجهات المعنية، وضرورة وجود طبيب بيطري كحد أدنى، ووجوب تطوير خطة لتحليل المخاطر والسيطرة على النقاط الحرجة أو ما يعادلها في المزرعة وغيرها، في حين تمثلت الشروط الخاصة بإنشاء مزارع الدواجن التجارية في وجوب توفير لافتة تتصدر المزرعة بواجهة المدخل تحمل اسمها ونوع نشاطها، ووجوب تحديد المزرعة بسور لا يقل عن مترين ليفصل ما بينها وبين محيطها الخارجي، وضرورة توفير مصدر دائم للكهرباء في الموقع مع توفير مولد كهربائي كمصدر احتياطي للطاقة ومصدر مياه صالحة للاستخدام الآدمي وخزان مياه احتياطي ووسائل اتصال مناسبة وغيرها من الكثير من الشروط.

شروط المواقع

كما تمثلت الشروط الخاصة بمواقع مزارع الدواجن التجارية في وجوب مطابقة الموقع المخطط السكني وفقاً لتخطيط وإجراءات السلطة المحلية، ووجوب سهولة الوصول إلى الموقع وارتباطه بالطريق العام بطرق خارجية ممهدة وبعيدة عنه مسافة لا تقل عن 100 متر، وضرورة ابتعاد الموقع عن مجرى السيول أو المستنقعات أو الأراضي المنخفضة الرطبة أو أي تجمع مائي وغيرها.

شروط الترخيص

أشارت الوزارة إلى أن القرار حدد أيضاً شروط الترخيص لمزارع الدواجن التجارية، مثل مراعاة ضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته، ووجوب التقدم بطلب من مالك المنشأة أو من يمثله للحصول على موافقة الوزارة لترخيص مزرعة إنتاج الدواجن التجارية مرفقاً بكل من نسخة من ملكية المزرعة أو عقد الإيجار، ونسخة من الرخصة التجارية للمزرعة سارية المفعول، ونسخة من مخطط الموقع موضحاً به موقع المزرعة وارتباط الموقع بالطريق العام الخارجي ومواقع مزارع الإنتاج الحيواني والمناطق السكنية القريبة، كذلك نسخة من مخطط داخلي للمزرعة معد من قبل مكتب هندسي معتمد من الجهة المحلية موضح به توزيع كافة المباني والمرافق، ونسخة من التصريح البيئي أو الموافقة البيئية من الجهة المحلية المختصة، وتقرير التفتيش على المنشأة صادر من الوزارة أو الجهة المعنية.

وضمن شروط الترخيص لمزارع الدواجن التجارية، ضرورة أن تكون المزرعة تحت إدارة طبيب بيطري حاصل على ترخيص مزاولة المهنة لطبيب بيطري صادر من الوزارة، في حين يمنح الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بناءً على طلب من مالك المنشأة أو من يمثله وموافقة من الوزارة.