3 خطوات عبر «دربي» للاستفادة من خدمة مساندة الطرق

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، توفير طلب خدمة مساندة الطرق عبر تطبيق «دربي» بثلاث خطوات تتمثل في اختيار نوع البلاغ، وتحديد موقع طالب الخدمة على الخريطة، وإكمال تعبئة النموذج، مؤكداً أنه يمكن الاستفادة من خدمة مساندة الطرق في جميع الطرق الرئيسية في إمارة أبوظبي.

وتُعد خدمة مساندة الطرق خدمة مجانيّة، وتهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل التنقل من خلال توفير دوريات متخصصة ومجهزة بالكامل وكوادر مدربة للقيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، والمتمثلة في إدارة وتأمين الأحداث والحالات الطارئة، إدارة الحركة المرورية للفعاليات، تأمين مواقع الإغلاقات والتحويلات المرورية، إدارة الحركة المرورية أثناء عمليات صيانة الأنظمة المرورية والمشاريع، والتعامل مع أعطال المركبات وإزاحتها خارج الطريق (إلى أقرب مكان آمن).

وأشار مركز النقل المتكامل إلى أن دوريات خدمة مساندة الطرق تقدم العديد من الخدمات، منها التعامل مع أعطال المركبات، شحن البطارية، تبديل إطار، تزويد وقود، بالإضافة إلى توفير خدمة مجانية لقطر المركبات وإزاحتها إلى أقرب مكان آمن.

ولتحقيق الغرض من الخدمة ولسهولة الوصول إليها، فقد حرص المركز على توفير قنوات تواصل مجانية عدة لطلب الخدمة، ومن أهمها تطبيق «دربي» للهواتف الذكية الذي يمكن المتعاملين من تحديد الموقع الجغرافي للحدث وبصورة دقيقة، مما يسهم وبشكل كبير في ضمان سرعة وصول دوريات الخدمة لموقع الحدث، أو عبر الاتصال بمركز دعم الخدمات الموحد على الرقم 800850.

ويشار إلى مركز النقل المتكامل تعامل العام الماضي مع 27.684 بلاغاً بشأن خدمة مساندة الطرق، بزيادة بنسبة 8% عن عام 2020 من خلال مركز التحكم المروري. وتوزعت الحالات التي تم الاستجابة لها إلى 10.677 إصلاح مركبة معطلة، 2108 حوادث، 4010 تزويد بالوقود، و2412 مساندة خلال صيانة أثاث الطريق، 2045 تغيير الإطار، 635 إزالة حطام عن الطريق، 414 عطلاً في إشارات المرور، و3383 خدمات أخرى.

اللون البرتقالي

وتمتاز مركبة دوريات خدمة مساندة الطرق بوجود شعار مركز النقل المتكامل وشعار الخدمة وملصقات عاكسة للضوء، حيث تتميز بالوضوح عن بُعد في النهار من خلال اللون البرتقالي وفي الليل تتميز بشدة الوضوح بسبب المادة العاكسة للضوء والتي تظهر الشكل الخارجي لحدود المركبة. بالإضافة إلى أن كل مركبة مزودة بلوحة إلكترونية متغيرة (VMS) لتنبيه وتحذير السائقين عند الاقتراب من موقع الحدث، وكذلك نظام اتصالات حديث مربوط بغرفة العمليات في مركز التحكم المروري، وذلك للاستجابة الفورية للحوادث ومساعدة سائقي المركبات على الطرق بسرعة أكبر.